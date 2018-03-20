"Не обтяжує": командувач ОС Наєв розповів про рідню у Криму

Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що у нього в окупованому Криму залишилися родичі, від яких він отримував грошові кошти, як частину спадщини.

В інтерв'ю "Укрінформу" генерал-лейтенант пояснив, що з 1995 року його батьки і молодший брат жили в Криму, де раніше служив його батько, який також був військовослужбовцем.

"Ще перед війною, у 2012 році, за часів мирної України, батьки запропонували нам із братом заповісти квартиру. У жовтні 2013 року мій батько помер. Ми з братом прийняли спільне рішення щодо заповіту, за яким із часом він має мені виплатити половину вартості квартири. Жодних угод я з ним не укладав, адже це – родинні справи", - сказав Наєв.

За словами командувача ОС, в 2016-у і в 2017 роках він отримав від брата дві суми, в еквіваленті по п'ять тисяч американських доларів.

"Тобто, ці кошти, де-факто, не є "дарунком", - додав Наєв, пояснивши, що "як законослухняний громадянин, вказав ці кошти в електронній декларації".

Також він пояснив, що підтримує відносини з рідними.

"Інколи я дзвоню туди, в Крим, щоб, наприклад, поздоровити зі святами, і ці дзвінки ні для кого не є таємницею. Що стосується дій брата на окупованій території – він доросла людина, і за його вчинки я відповідати не можу", - розповів він.

"Вважаю, що він, як і мільйони громадян, які залишилися у тимчасово окупованому Криму, є громадянином України. Переконаний, що згодом, завдяки спільним зусиллям нашого народу, Крим повернеться, і він буде українським", - додав генерал-лейтенант.

Крім того Наєв відкинув можливість шантажу з боку російської влади проти нього і його сім'ї.

Я прийняв присягу на вірність Українському народу, і в мене немає жодних застережень. Я виконаю ті завдання, які поставлені переді мною народом України, Верховним Головнокомандувачем. Проживання членів моєї родини в Криму мене не обтяжує і не зв'язує жодним чином", - запевнив він.

Як повідомляв "Обозреватель", також Наєв пообіцяв розмовляти з терористами "Л/ДНР" на "мові сили".