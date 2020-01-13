"Не надають меддопомоги!" Денісова розповіла про муки українського політв’язня в російському СІЗО

Незаконно засудженому в справі "Хізб ут-Тахрір" українцю Арсену Джеппарову, котрий утримується в ростовському СІЗО (Росія), не надають медичної допомоги.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. На своїй сторінці у Facebook вона нагадала, що 12 листопада 2019 року "Южным окружным военным судом РФ" Джеппарова засудили до 7 років колонії суворого режиму.

"У нашого співгромадянина сильно погіршився стан здоров'я – за вухами з'явилися фурункули, які викликають сильний біль. Крім того, проблеми зі здоров’ям, з якими він звертався раніше, досі не вирішені. Зокрема, йдеться про постійний сильний головний біль, підвищений тиск та новоутворення на обличчі", – зауважила омбудсменка.

В Арсена Джеппарова сильно погіршилося здоров’я Facebook Людмили Денісової

За її словами, адвокати Джеппарова неодноразово зверталися до адміністрації пенітенціарної установи щодо необхідності медичного втручання. Однак, порушуючи міжнародні стандарти утримання осіб, засуджених до позбавлення волі, медпрацівники не надають належної допомоги українцеві.

Зазначене, підкреслила омбудсменка, суперечить гарантованим нормам статті 3 Конвенції про захист прав людини й основних свобод, а також пункту 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями від 30.08.1955 р., схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН.

"Звертаюся до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової терміново вжити заходів для відновлення прав Арсена Джеппарова, а саме сприяти проведенню повного медичного обстеження, за результатами якого надати кваліфіковану медичну допомогу", – підсумувала Денісова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, посольство Великобританії в Україні привітало обмін полоненими, який відбувся 29 грудня, та нагадало РФ про необхідність звільнення всіх українських політв'язнів.

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