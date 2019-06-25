ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Не можуть знайти добу: на Полтавщині зникла 12-річна дівчинка

16.9тЧитати матеріал російською

У Гадячі Полтавської області пішла з дому та не повернулася 12-річна школярка Вікторія Нестерова.

Як повідомили в пресслужбі Національної поліції України, дівчинка зникла 24 червня приблизно о 12:00.

"Дитина була одягнена в блакитні шорти, зелену футболку з написом, жовті капці-сланці. Зріст 150 см, середньої статури, світле волосся з хвостиком", – повідомили у відомстві.

Зникла 12-річна Вікторія Нестерова

Зникла 12-річна Вікторія Нестерова

Новини
Гучна ДТП із сестрою Ноздровської: на суді вчинили "диверсію"

Поліція звертається до всіх, хто має інформацію про місцеперебування дівчинки, дзвонити за тел. (05354) 2-36-31 – чергова частина Гадяцького районного відділу або на лінію "102".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у с. Іванівка Одеської області зникла 11-річна Дарина Лук'яненко. Через шість днів було виявлено тіло дівчинки із слідами насильницької смерті. Підозрюваний у вбивстві – 22-річний Микола Тарасов. Чоловіка затримали.

Також у Києві знайшли мертвим 9-річного Захара Черевка. Вбивцею дитини виявився родич – брат нового чоловіка матері, 30-річний Ярослав.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаПолтава
Теги
зникла людинадітиНаціональна поліція України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
53
1
Смішно
0
Цікаво
51
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel