Не можуть знайти добу: на Полтавщині зникла 12-річна дівчинка

У Гадячі Полтавської області пішла з дому та не повернулася 12-річна школярка Вікторія Нестерова.

Як повідомили в пресслужбі Національної поліції України, дівчинка зникла 24 червня приблизно о 12:00.

"Дитина була одягнена в блакитні шорти, зелену футболку з написом, жовті капці-сланці. Зріст 150 см, середньої статури, світле волосся з хвостиком", – повідомили у відомстві.

Зникла 12-річна Вікторія Нестерова

Поліція звертається до всіх, хто має інформацію про місцеперебування дівчинки, дзвонити за тел. (05354) 2-36-31 – чергова частина Гадяцького районного відділу або на лінію "102".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у с. Іванівка Одеської області зникла 11-річна Дарина Лук'яненко. Через шість днів було виявлено тіло дівчинки із слідами насильницької смерті. Підозрюваний у вбивстві – 22-річний Микола Тарасов. Чоловіка затримали.

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