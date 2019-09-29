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29 вересня • оновлено в 14:04
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/ Розслідування

"Не можуть змиритися!" Ветеран АТО розповів про українських партизанів у "Л/ДНР"

1.3т Читати матеріал російською

На окупованих територіях Донбасу діють диверсійні групи патріотів України.

Про це повідомив в ефірі ObozTV ветеран АТО, волонтер Мирослав Гай, розповідаючи про нещодавню спробу підриву мосту в Луганську та пожежу на складі боєприпасів у Донецьку.

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Гай зазначив, що точні причини вибухів в т.зв. "Л/ДНР" з'ясувати складно, але на цих територіях дійсно існує проукраїнський рух.

За його словами, диверсії іноді влаштовують патріоти України.

"Є люди, які не можуть змиритися із втратою дому. Які розуміють, що йде агресія РФ. Які готові пручатися. Це нормально для країни, де йде війна", – зазначив волонтер.

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"Нещодавно, коли приходив черговий гумконвой і приганяли БК (боєкомплект. – Ред.) з РФ, була спроба підірвати опори мосту, через який він йшов. Не змогли підірвати – витримала конструкція. Зараз ми бачимо, що підірвали склад. Тобто люди Донбасу розуміють, що означає, коли приходить новий боєкомплект з Росії. Це означає розширення війни, бойових дій. І є такі партизанські загони, які реагують", – розповів Гай.

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Ветеран АТО уточнив, що Збройні сили України не мають стосунку до цих диверсій.

"Ну звичайно ні. Збройні сили дотримуються Мінських угод", – пояснив він.

На його думку, підривна діяльність на території ворога має проводитися постійно.

"Але у нас зараз точаться розмови про "потепління стосунків". Я буквально два дні тому повернувся з Донбасу і на власні вуха чув це "потепління". Там працюють артилерійські батареї по наших позиціях. Там відверто просто стріляють. Причому це не поодинокі випадки, а масові обстріли", – наголосив Гай.

Пожежа в Донецьку 25 вересня

Пожежа в Донецьку 25 вересня

Twitter.com/donetsk62ua

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Теми
Війна на Донбасі Новини Донецька і Донецької області Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV
Особа
Мирослав Гай
Місце
Україна
Теги
Ветерани війни на Донбасі Донбас дивепсія
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Балабол ...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну и кого после этого называть террористом? Представляю, что сейчас творится в головах нерабов!!!
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Пигин Макс, как кого - впопучленцев конечно
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Пигин Макс, Путина террористом назови, он гумконвои с вооружением и боеприпасами отправляет, он финисирует, он кормит, поит, пенсии совкам платит, рубль ввел, Боинг сбил. Так, что вопросы к своему главному террористу. Раньше это был Бен Ладен, теперь Путин.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
а у опг зеленского перемирие
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Кожедуб ruslan, У него в голове перемирие и во снах. Малоросс он и есть малорос хоть и Зелупа.
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