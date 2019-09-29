"Не можуть змиритися!" Ветеран АТО розповів про українських партизанів у "Л/ДНР"

На окупованих територіях Донбасу діють диверсійні групи патріотів України.

Про це повідомив в ефірі ObozTV ветеран АТО, волонтер Мирослав Гай, розповідаючи про нещодавню спробу підриву мосту в Луганську та пожежу на складі боєприпасів у Донецьку.

Гай зазначив, що точні причини вибухів в т.зв. "Л/ДНР" з'ясувати складно, але на цих територіях дійсно існує проукраїнський рух.

За його словами, диверсії іноді влаштовують патріоти України.

"Є люди, які не можуть змиритися із втратою дому. Які розуміють, що йде агресія РФ. Які готові пручатися. Це нормально для країни, де йде війна", – зазначив волонтер.

"Нещодавно, коли приходив черговий гумконвой і приганяли БК (боєкомплект. – Ред.) з РФ, була спроба підірвати опори мосту, через який він йшов. Не змогли підірвати – витримала конструкція. Зараз ми бачимо, що підірвали склад. Тобто люди Донбасу розуміють, що означає, коли приходить новий боєкомплект з Росії. Це означає розширення війни, бойових дій. І є такі партизанські загони, які реагують", – розповів Гай.

Ветеран АТО уточнив, що Збройні сили України не мають стосунку до цих диверсій.

"Ну звичайно ні. Збройні сили дотримуються Мінських угод", – пояснив він.

На його думку, підривна діяльність на території ворога має проводитися постійно.

"Але у нас зараз точаться розмови про "потепління стосунків". Я буквально два дні тому повернувся з Донбасу і на власні вуха чув це "потепління". Там працюють артилерійські батареї по наших позиціях. Там відверто просто стріляють. Причому це не поодинокі випадки, а масові обстріли", – наголосив Гай.

Пожежа в Донецьку 25 вересня Twitter.com/donetsk62ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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