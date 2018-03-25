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"Не можу його виправдати": мати Сенцова дорікнула ув'язненого сина

2.7тЧитати новину російською

Мати українського кінорежисера Олега Сенцова Людмила, незаконно ув'язненого в Росії, дорікнула сина в тому, що він не подумав про своїх дітей.

Про це вона розповіла в інтерв'ю телеканалу "Дождь", зазначивши, що не може сказати, що її сина хтось залучив до боротьби.

"Ну який він терорист! Те, що він був проти цього режиму якогось, я цього не розуміла, наприклад. Я весь час говорила, коли вже зрозуміла, що щось тут не так, я говорила: "Олеже, дивись, у тебе двоє дітей. Ну ось вони як залишаться?"- сказала Людмила Сенцова.

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Вона заявила, що не може його "ні засудити, ні виправдати".

"Я тільки не можу зрозуміти, як можна було залишити дітей. Якщо так ось, все б було по-моєму, я, по-перше, не хочу, щоб він втручався нікуди вже більше. Але мені хочеться, щоб він працював. Мені треба, щоб діти були з ним. Ні, я поїду до них, поки він не влаштується. І потім сюди повернуся. Я буду тут жити, буду чекати їх в гості весь час", - розповіла мати Сенцова.

Як писав "Обозреватель" раніше військовий експерт заявив про отруєння Сенцова.

Читайте всі новини по темі "Справа Олега Сенцова" на сайті "Обозреватель".

Тема
Справа Олега Сенцова
Особа
Олег Сенцов
Місце
Росія
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