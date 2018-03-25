"Не можу його виправдати": мати Сенцова дорікнула ув'язненого сина

Мати українського кінорежисера Олега Сенцова Людмила, незаконно ув'язненого в Росії, дорікнула сина в тому, що він не подумав про своїх дітей.

Про це вона розповіла в інтерв'ю телеканалу "Дождь", зазначивши, що не може сказати, що її сина хтось залучив до боротьби.

"Ну який він терорист! Те, що він був проти цього режиму якогось, я цього не розуміла, наприклад. Я весь час говорила, коли вже зрозуміла, що щось тут не так, я говорила: "Олеже, дивись, у тебе двоє дітей. Ну ось вони як залишаться?"- сказала Людмила Сенцова.

Вона заявила, що не може його "ні засудити, ні виправдати".

"Я тільки не можу зрозуміти, як можна було залишити дітей. Якщо так ось, все б було по-моєму, я, по-перше, не хочу, щоб він втручався нікуди вже більше. Але мені хочеться, щоб він працював. Мені треба, щоб діти були з ним. Ні, я поїду до них, поки він не влаштується. І потім сюди повернуся. Я буду тут жити, буду чекати їх в гості весь час", - розповіла мати Сенцова.

Як писав "Обозреватель" раніше військовий експерт заявив про отруєння Сенцова.