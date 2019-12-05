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5 грудня • оновлено в 19:38
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/ Розслідування

"Не можна так розмовляти з Росією!" Лавров вибухнув погрозами через справу МН17

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Главу МЗС Росії Сергія Лаврова розлютила заява Нідерландів про те, що росіяни не допомагають у розслідуванні катастрофи МН17.

Він заявив, що РФ ніхто не кликав до слідчої групи, а також зажадав опублікувати записи українських диспетчерів і супутникові знімки США.

"А коли ми у них все-таки запитуємо, в чому ж недостатність нашої співпраці, знаєте, яка відповідь? Відповідь така: ви повинні зізнатися, що це зробили ви, це і буде відповідальною співпрацею зі слідством. Якщо наші німецькі партнери взяли це за зразок, то, напевно, так у нас нічого з ними не вийде. І, напевно, розмовляти так ні з ким не можна, тим більше з Російською Федерацією", – пригрозив Лавров.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно прокуратура Нідерландів вимагала від Російської Федерації заарештувати ключового свідка у справі про катастрофу МН17, терориста "ДНР" Володимира Цемаха. Вона попереджала про загрозу втечі злочинця, проте Москва проігнорувала це.

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Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Особа
Сергій Лавров
Місце
Росія
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Червоний Данило
Червоний Данило
с хера ли этот петух общипанный возомнил из себя важную шишку?! они никто иной как великофедеральным свинорус! ваше место, господа русские, у ПАРАШИ!
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
росия предупредила если будут наезжать то будем продолжать сбивать боинги
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Мощно и вполне дипломатично поставил на место, а мог феерично послать лесом на ...
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