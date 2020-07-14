Не могла повернути кредит: з'ясувалися деталі трагедії з матір'ю та дитиною в Харкові

Тимур Григоренко Розслідування 15:29, 14.07.2020

У Харкові 37-річна жінка, яка задушила 10-річного сина, а після наклала на себе руки, мала фінансові проблеми, які не могла вирішити.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НПУ Харківської області. На місці злочину було знайдено передсмертну записку, яку залишила загибла. Попередньо встановлено, що 37-річна жінка задушила свого сина. Після цього вона порізала собі вени, і померла від втрати крові.

"За словами сусідів, жінка вела себе адекватно, спиртними напоями не зловживали. Вона часто просила гроші в борг і завжди їх повертала. Поліцейські з'ясували, що останні півроку харків'янка мала фінансові проблеми, брала кредити і не могла їх самостійно повернути, тому перебувала в депресивному стані", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що до адміністративної та кримінальної відповідальності жінка раніше притягувалася. Загибла проживала разом з мамою, братом і дитиною. Відомо, що у загиблої був ще одна дитина, де він – не відомо.

Поліція почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ. За однією з версій слідства, жінка вчинила злочин через кредитну заборгованость.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові мати задушила 10-річного сина і порізала собі вени.

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