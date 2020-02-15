Зеленський виступив на Мюнхенській конференції: головні заяви. Відео

Президент України Володимир Зеленський 15 лютого виступив на Міжнародній конференції з безпеки в Мюнхені (Німеччина).

Пряму трансляцію вела пресслужба Офісу президента на своїй сторінці в Facebook. Зеленський спершу заговорив англійською мовою, а потім перейшов на українську (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У нас дуже змішані емоції після останнього Мюнхенського звіту. Там лише вісім згадок про Україну. Це найнижчий показник станом на шостий рік конфлікту в Україні. А чи не зарано всі почали заспокоюватися?" – сказав він.

Зеленський виступає на Мюнхенській конференції День

Зеленський звернув увагу на оптимізм світових аналітиків щодо закінчення війни на сході України, додавши, що українська влада робить все для цього.

"Не ми почали цю війну, але нам її закінчувати... Повну тишу поки що не вдалося забезпечити. Зафіксовано понад 400 обстрілів українських позицій. Потрібні дієві механізми. Нас переконують, що це може бути прямий діалог із владою ОРДЛО. Ми готові до переговорів з місцевим населенням, але не з невизнаною владою", – підкреслив президент України.

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