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15 лютого • оновлено в 14:01
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Зеленський виступив на Мюнхенській конференції: головні заяви. Відео

8.9т
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Президент України Володимир Зеленський 15 лютого виступив на Міжнародній конференції з безпеки в Мюнхені (Німеччина).

Пряму трансляцію вела пресслужба Офісу президента на своїй сторінці в Facebook. Зеленський спершу заговорив англійською мовою, а потім перейшов на українську (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У нас дуже змішані емоції після останнього Мюнхенського звіту. Там лише вісім згадок про Україну. Це найнижчий показник станом на шостий рік конфлікту в Україні. А чи не зарано всі почали заспокоюватися?" – сказав він.

Зеленський виступає на Мюнхенській конференції

Зеленський виступає на Мюнхенській конференції

День

Зеленський звернув увагу на оптимізм світових аналітиків щодо закінчення війни на сході України, додавши, що українська влада робить все для цього.

"Не ми почали цю війну, але нам її закінчувати... Повну тишу поки що не вдалося забезпечити. Зафіксовано понад 400 обстрілів українських позицій. Потрібні дієві механізми. Нас переконують, що це може бути прямий діалог із владою ОРДЛО. Ми готові до переговорів з місцевим населенням, але не з невизнаною владою", – підкреслив президент України.

Новина оновлюється.

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Автор
Яра Дорош
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Очередная придуманная шняга которую нужно навешать мировому сообществу. Хоть что делать, лишь бы ничего не делать! Клоун на посту президента Украины. Количество брeда, который озвучивает Зеленский практически ежедневно, скоро превысит таковой у Порошенко. И никаких реальных дел.
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности. Выступление украинского президента проходило не в основном зале, а в небольшом помещении, послушать лидера пришло много журналистов, украинская делегация, участники Мюнхенской конференции. Когда Зеленский подошел к трибуне, там не было микрофона. "Я могу получить микрофон? Я не могу без него", — обратился Зеленский к организаторам.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Обидно, когда твоей стране 140 000 лет а ни кто не воспринимает тебя всерьёз)
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