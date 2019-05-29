"Не мають права!" В "Айдарі" відхрестилися від гучного звернення до Зеленського

У батальйоні "Айдар" заявили, що відео зі зверненням добровольців до президента України Володимира Зеленського, яке розповсюджується у мережі, не є їхньою офіційною позицією.

Детальне роз'яснення опубліковане на офіційній сторінці 24 окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Зараз у засобах масової інформації, а саме в інтернеті йдуть звернення осіб від імені батальйону "Айдар". Інформуємо, що ці люди зараз не є чинними військовослужбовцями батальйону і не виконують завдання в ООС. Варто зауважити, що батальйон продовжує виконувати обов'язки щодо захисту Вітчизни у зоні проведення ООС, зазнавати втрат. Тому особи, які на цей період не перебувають на військовій службі і не виконують бойові завдання, не мають жодного права робити звернення від імені батальйону "Айдар", а також збирати кошти і користуватися іменем батальйону із власною метою", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на згаданому ролику нібито бійці "Айдара" висувають вимоги до глави держави про повернення українського громадянства одіозному третьому президенту Грузії Міхеїлу Саакашвілі. Аналогічна риторика представлена і у пості екс-учасника АТО Валентина Лихоліта. У ньому також йдеться про останні кадрові призначення Зеленського у силових структурах.

"Айдар" EADaily

Однак навіть у коментарях під гучним зверненням люди обурюються тим фактом, що колишні бійці дозволяють собі робити заяви від імені нинішнього складу "Айдара".

"Давайте повернемо Януковича, Азірова та інших "патріотів", які у "вигнанні". Хлопці, вам не соромно перед пам'яттю загиблих, ганьба вам", "Як можна звертатися від імені "Айдару", якщо ви там не перебуваєте?" — обурюються українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

28 травня президент України Володимир Зеленський повернув лідеру руху "Рух Нових сил", третьому президенту Грузії та екс-голові Одеської обладміністрації Міхеїлу Саакашвілі українське громадянство.

Нагадаємо, 10 вересня 2018 року політик прорвався через польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників.

22 вересня Мостицький районний суд Львівської області закликав Саакашвілі визнати себе винним у незаконному перетині кордону.

12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в українському ресторані "Сулугуні". Його видворили до Польщі через порушення законодавства.

Саакашвілі заявив, що повернеться в країну після перемоги Зеленського на виборах. Однак у Держприкордонслужбі зазначили, що політику заборонений в'їзд в країну до 2021 року у зв'язку зі скоєним правопорушенням.

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