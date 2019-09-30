"Не маємо жодного відношення!" РосТБ випадково засвітило докази проти найманців Путіна в ЦАР

Російські пропагандисти випадково показали докази присутності найманців ПВК "Вагнер" у Центральноафриканській республіці.

Прикметно, що в сюжеті "Вести недели" стверджувалося протилежне: нібито росіяни не беруть участі у військових діях у ЦАР. Відповідне відео опубліковано на сторінці Twitter-аккаунта CIT.

"Показали в ЦАР росіян, які "не мають жодного відношення до ПВК "Вагнер", але щось пішло не так", – йдеться в пості.

Так, пропагандисти взяли інтерв'ю у одного зі старших інструкторів тренувального табору.

скрін відео

"Ми не маємо жодного відношення до ПВК "Вагнера", – заявив він, після чого на екрані показали роздруковані 10 заповідей бійця.

При цьому текст видно на тлі великого водяного знака із зображенням нагороди бійців приватної військової компанії.

скрін відео

"Вести недели" показали в ЦАР росіян, які "не мають ніякого відношення до ПВК Вагнера", але щось пішло не так pic.twitter.com/rY8B4NmX7e - CIT (@CITeam_ru) September 30, 2019

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно житель Бурятії Володимир Анданов під позивним "Ваха", який воював за терористів на Донбасі, засвітився на знімках російських найманців у Лівії.

Раніше Служба безпеки опублікувала фото членів російської приватної військової компанії "Вагнера", які брали участь у придушенні антиурядових протестів у Судані. Ці ж люди брали участь у війні на сході України.

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