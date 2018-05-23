Не курорт, а зона: блогер показав, у що окупанти перетворили Крим

В окупованому Росією Криму в місті Феодосія територію автовокзалу огородили парканом, через що він став нагадувати в'язницю.

Відповідні фото опубліковані на сторінці RoksolanaToday&Крым у Twitter. "Феодосія, автовокзал. Ключове слово - зона", - написано в повідомленні.

"Зона контролю за плановими жертвами тероризму від терористів РФ", - коментує блогер.

Як писав OBOZREVATEL, раніше були показані моторошні фото з піонертабору в Криму.