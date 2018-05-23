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Не курорт, а зона: блогер показав, у що окупанти перетворили Крим

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В окупованому Росією Криму в місті Феодосія територію автовокзалу огородили парканом, через що він став нагадувати в'язницю.

Відповідні фото опубліковані на сторінці RoksolanaToday&Крым у Twitter. "Феодосія, автовокзал. Ключове слово - зона", - написано в повідомленні.

"Зона контролю за плановими жертвами тероризму від терористів РФ", - коментує блогер.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше були показані моторошні фото з піонертабору в Криму.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
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