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1 листопада • оновлено в 23:37
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"Не критично": в Генштабі ЗСУ оцінили обстріли на Донбасі

1.4т Читати матеріал російською

На Донбасі немає загрози швидкого нападу з боку Росії, а кількість обстрілів терористів "Л/ДНР" не є критичною.

Таку заяву зробив заступник голови Генштабу Збройних сил України Сергій Наєв в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" у п'ятницю, 1 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так він відповів на повідомлення Міністерства оборони України, поширене вранці 1 листопада, про те, що Росія стягує до лінії розмежування танки й артилерію, а кількість обстрілів різко зросла.

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У Генштабі ЗСУ оцінили обстріли на Донбасі

У Генштабі ЗСУ оцінили обстріли на Донбасі

"Біля кордону дійсно присутні підрозділи ЗС Російської Федерації. Їх кількість відома, військові там служать на ротаційній основі. Безпосередньо накопичення і створення потужного угруповання для наступу зараз немає", – запевнив він.

Наєв також заявив, що 15 обстрілів терористами сил ОС за добу – безпечний показник. "У межах тієї обстановки в зоні проведення ООС це не критична кількість", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше штаб ООС підтвердив завершення розведення сил у Золотому-4 і повідомив про нові обстріли з боку окупаційних військ.

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Теми
Свобода слова Савіка Шустера Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особи
Сергій Наєв Савік Шустер
Місце
Україна
Тег
Донбас
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