''Не ходили ноги'': медики винесли вердикт Зайцевій

Немає жодних протипоказань для перебування Олени Зайцевої - підозрюваної у справі масштабної смертельної ДТП у Харкові - в умовах слідчого ізолятора.

До такого висновку прийшла комісія, створена обласним Управлінням охорони здоров'я, за результатами оглядів фахівцями та додаткових обстежень, інформує прес-служба Харківської ОДА.

Огляд і обстеження Зайцевої проводили 22 жовтня такі фахівці: обласний нейрохірург, кардіолог, обласний офтальмолог, обласний дерматовенеролог, ревматолог, а також обласні фахівці з ультразвукової та лабораторної діагностик.

Олена Зайцева

"За результатами обстеження обласними фахівцями жодної патології у Зайцевої не виявлено. Жодних протипоказань для її перебування в умовах слідчого ізолятора немає", - повідомив комісії начальник Управління охорони здоров'я ХОДА Богдан Федак.

Він уточнив, що комісія була створена після звернення завідувача медичної частини № 27 філії ЦОЗ ДКВС України в Харківській і Луганській областях.

Всю необхідну інформацію та висновки обласна комісія передала в правоохоронні органи.

Відзначимо, 24 жовтня чергове засідання у справі довелося відкласти через погане самопочуття Зайцевої.

Напередодні адвокати заявили про погіршення стану здоров'я підозрюваної. При цьому лікар зазначив, що це, мабуть, відбувається на тлі стресів. "Те, що їй важко ходити і голова болить - так це наслідки якихось ліків, які їй вводять у СІЗО, щоб збити тиск", - сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, 18 жовтня у центрі Харкова сталася кривава ДТП. Позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. У результаті аварії 5 осіб загинули, ще одна людина померла в лікарні, 6 отримали травми різного ступеня тяжкості.

За словами одного зі свідків, на момент ДТП обидва підозрюваних перевищували швидкість. 7 лютого стало відомо, що "зникли" згадки про опіати, які були виявлені в організмі Зайцевої після аварії з обвинувального акта.

Нещодавно Зайцева була помічена на вулицях Харкова, і, як з'ясувалося потім, дівчину начебто вивозили на обстеження у клініку.