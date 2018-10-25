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''Не ходили ноги'': медики винесли вердикт Зайцевій

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Немає жодних протипоказань для перебування Олени Зайцевої - підозрюваної у справі масштабної смертельної ДТП у Харкові - в умовах слідчого ізолятора.

До такого висновку прийшла комісія, створена обласним Управлінням охорони здоров'я, за результатами оглядів фахівцями та додаткових обстежень, інформує прес-служба Харківської ОДА.

Огляд і обстеження Зайцевої проводили 22 жовтня такі фахівці: обласний нейрохірург, кардіолог, обласний офтальмолог, обласний дерматовенеролог, ревматолог, а також обласні фахівці з ультразвукової та лабораторної діагностик.

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Олена Зайцева

Олена Зайцева

"За результатами обстеження обласними фахівцями жодної патології у Зайцевої не виявлено. Жодних протипоказань для її перебування в умовах слідчого ізолятора немає", - повідомив комісії начальник Управління охорони здоров'я ХОДА Богдан Федак.

Він уточнив, що комісія була створена після звернення завідувача медичної частини № 27 філії ЦОЗ ДКВС України в Харківській і Луганській областях.

Всю необхідну інформацію та висновки обласна комісія передала в правоохоронні органи.

Відзначимо, 24 жовтня чергове засідання у справі довелося відкласти через погане самопочуття Зайцевої.

Напередодні адвокати заявили про погіршення стану здоров'я підозрюваної. При цьому лікар зазначив, що це, мабуть, відбувається на тлі стресів. "Те, що їй важко ходити і голова болить - так це наслідки якихось ліків, які їй вводять у СІЗО, щоб збити тиск", - сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, 18 жовтня у центрі Харкова сталася кривава ДТП. Позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. У результаті аварії 5 осіб загинули, ще одна людина померла в лікарні, 6 отримали травми різного ступеня тяжкості.

За словами одного зі свідків, на момент ДТП обидва підозрюваних перевищували швидкість. 7 лютого стало відомо, що "зникли" згадки про опіати, які були виявлені в організмі Зайцевої після аварії з обвинувального акта.

Нещодавно Зайцева була помічена на вулицях Харкова, і, як з'ясувалося потім, дівчину начебто вивозили на обстеження у клініку.

Читайте всі новини по темі "ДТП у Харкові на Сумській" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
ДТП у Харкові на Сумській
Особа
Олена Зайцева
Місце
УкраїнаХарків
Об'єкти
ДТП ХарьковДТП Зайцеваздоров'я
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Гаджиев Аслахан
Гаджиев Аслахан
Щира украинка :))) Настоящая синессаная свинособака :))) Угондошила 5 синессаных свинособак и невиновна :)))
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Medved George
Medved George
Гаджиев Аслахан, Вместо дурной писанины, занялся бы ты лучше своим прямым делом - чисткой сараев! Овцевод орденоносец!
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Перейро Себастьян
Перейро Себастьян
«Плохое самочувствие» можно заменить одним словом — ломка.
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Annenkov Vitaliy
Annenkov Vitaliy
Чисто мокшанская харя у этой шмары. Она себя видимо уже жертвой чувствует. 20 лет должна сидеть, не меньше.
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
Annenkov Vitaliy, пять лет За каждого убитого
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