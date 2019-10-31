Головна Новини
31 жовтня • оновлено в 09:15
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Не хочемо випробовувати нерви!" "Нацкорпус" і "Азов" склали зброю у Золотому

1.8т Читати матеріал російською

Активісти партії "Національний корпус" і ветерани полку "Азов" склали зброю в Золотому, де стартувало відведення військ.

Про це в ефірі телеканалу "НАШ" заявив керівник київського осередку "Нацкорпусу" Сергій Тамарін. "Ми його культурно склали в одне місце, куди у нас є доступ. Ми не хочемо випробовувати нерви місцевого керівництва, нехай, поки що, буде так", – пояснив він.

За його словами, представники "Нацкорпусу" не збираються залишати будинок на околиці Золотого, який після завершення розведення військ стане "останнім блок-постом, де знаходяться люди, які хочуть і можуть захищати землю і жителів".

Новини
"Повбиваю всіх!" Сплив ще один скандальний нюанс поїздки Зеленського в Золоте. Відеофакти

Сергій Тамарін

Сергій Тамарін

Скріншот із відео

Також Тамарін анонсував створення мобільних груп, які будуть їздити в місця розведення військ і робити "об'єктивне оцінювання, як там все відбувається". Ініціатива називається "Рейд за мир". За його словами, до її складу увійдуть ветерани бойових дій та волонтери.

Нагадаємо, що ще 28 жовтня представник "Нацкорпуса" Денис Янтар заявляв, що у їхніх бійців та ветеранів полку "Азов", що знаходяться біля лінії відведення військ в Золотому на Донбасі, залишилася зброя.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Відведення військ на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Відведення військ на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Національний корпус "Азов" Новини Донбасу
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
6
7
Смішно
8
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Галушкин Петро
Галушкин Петро
Найс слив, ссыкуны
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
hunt andres
hunt andres
Давно бы так. Кстати, самое время этих тварей интернировать в Гуантанамо-2.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Гыыы. Финансы поют романсы?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel