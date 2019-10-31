"Не хочемо випробовувати нерви!" "Нацкорпус" і "Азов" склали зброю у Золотому

Активісти партії "Національний корпус" і ветерани полку "Азов" склали зброю в Золотому, де стартувало відведення військ.

Про це в ефірі телеканалу "НАШ" заявив керівник київського осередку "Нацкорпусу" Сергій Тамарін. "Ми його культурно склали в одне місце, куди у нас є доступ. Ми не хочемо випробовувати нерви місцевого керівництва, нехай, поки що, буде так", – пояснив він.

За його словами, представники "Нацкорпусу" не збираються залишати будинок на околиці Золотого, який після завершення розведення військ стане "останнім блок-постом, де знаходяться люди, які хочуть і можуть захищати землю і жителів".

Сергій Тамарін Скріншот із відео

Також Тамарін анонсував створення мобільних груп, які будуть їздити в місця розведення військ і робити "об'єктивне оцінювання, як там все відбувається". Ініціатива називається "Рейд за мир". За його словами, до її складу увійдуть ветерани бойових дій та волонтери.

Нагадаємо, що ще 28 жовтня представник "Нацкорпуса" Денис Янтар заявляв, що у їхніх бійців та ветеранів полку "Азов", що знаходяться біля лінії відведення військ в Золотому на Донбасі, залишилася зброя.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, спілкуючись із журналістами в Маріуполі, заявив, що українська сторона 29 жовтня почала відведення військ у населеному пункті Золоте на Донбасі.

Однак у штабі ООС спочатку спростували слова Пристайка про початок розведення військ у Золотому на Донбасі, повідомивши про нові порушення режиму припинення вогню з боку терористів.

Пізніше штаб ООС все ж опублікував офіційне підтвердження початку відведення військ поблизу Золотого. Також з'явилось уточнення про те, що обстріл, про який повідомлялося напередодні, нібито відбувся не в зоні розведення сил і засобів.

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