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"Не фартові": офіцер ЗСУ показав нових убитих терористів "ДНР"

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Встановлено імена ще двох терористів "ДНР", які загинули в зоні проведення ООС на Донбасі.

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан опублікував їх знімки. В'ячеслав Хріпаков з позивним "Слива" зі Слов'янська був ліквідований 15 лютого.

Другий окупант з Донецька, Віталій Ткачов ("Грек") був убитий 22 березня. "Реально позивний "Грек" не фартовий", — зазначив офіцер ЗСУ.

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"Дуже хвилювався": офіцер ЗСУ показав нового мертвого терориста "ДНР"
В'ячеслав Хріпаков

В'ячеслав Хріпаков

В'ячеслав Хріпаков

В'ячеслав Хріпаков

В'ячеслав Хріпаков

В'ячеслав Хріпаков

Віталій Ткачов

Віталій Ткачов

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні ЗСУ жорстко розправилися з терористами на Донбасі, знищивши п'ятьох з них.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНР
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Скоpо и Штиpлица положат.Пpавда сложновато будет,он с дивана в штабе не вылазит.Но положат.
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Украинцы продолжают убивать украинцев на гражданской войне.
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