"Не фартові": офіцер ЗСУ показав нових убитих терористів "ДНР"

Встановлено імена ще двох терористів "ДНР", які загинули в зоні проведення ООС на Донбасі.

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан опублікував їх знімки. В'ячеслав Хріпаков з позивним "Слива" зі Слов'янська був ліквідований 15 лютого.

Другий окупант з Донецька, Віталій Ткачов ("Грек") був убитий 22 березня. "Реально позивний "Грек" не фартовий", — зазначив офіцер ЗСУ.

В'ячеслав Хріпаков

В'ячеслав Хріпаков

В'ячеслав Хріпаков

Віталій Ткачов

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні ЗСУ жорстко розправилися з терористами на Донбасі, знищивши п'ятьох з них.

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