Головна Новини
14 листопада • оновлено в 11:02
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Не думав, що покажемо зуби": Соколова вказала на головний провал Путіна в Україні

2.4т
Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін не полишає надій відродити СРСР, проте він не очікував, що в Україні йому дадуть відсіч і не дозволять захопити всі південні та східні області.

Про це під час онлайн-зустрічі з фанами заявила українська журналістка Яніна Соколова (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова

Яніна Соколова

"Чому з Україною так все зараз відбувається? Ми показали йому зуби. Я впевнена, що в команді Путіна, в його стратегіях не було плану, що територія України, яка могла бути анексована, не буде анексована (я про Дніпро, Запоріжжя, Херсон, Одесу). Він думав, що вони легким помахом автоматів Калашникова і танками всю цю територію собі заберуть. І буде у них така чудова частина разом з Кримом, завдяки якій Путін вважає, що він увійде в історію", – сказала телеведуча.

Новини
"Прочитали й оху*ли": Соколова у відеозверненні запропонувала Коломойському переїхати до Путіна

Однак, підкреслила вона, план пішов зовсім за іншим сценарієм, і тепер Путіну доведеться утримувати свої помилки, якими є терористичні "Л/ДНР".

"Л/ДНР" – це помилка Путіна. Повірте, він це розуміє, як ніхто. І те, що зараз він намагається якимось чином домовитися про щось із Зеленським, – це відтягування часу і створення картинки. Розвалити країну зсередини – це основне завдання Путіна. І зробити так, щоб Україна була в складі Російської Федерації. Ну, а далі вже справа за малим – інші країни", – резюмувала Соколова, зазначивши, що наступною мішенню Путіна після України може стати Білорусь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в своєму шоу Соколова жорстко пройшлася по Путіну й затролила його через "нормандський формат". Вона принизила його в сатиричній замальовці, запропонувавши свій сценарій переговорів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Анексія Криму
Особи
Яніна Соколова Володимир Путін
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
6
28
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Питон Каа
Питон Каа
Шел шестой год межгалактического противостояния... Украина героически держала оборону на границах галактики защищая Вселенную от неминуемого расширения...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Ээто упоротое создание может мне обьяснить зачем нам на плечи взваливать обузу в виде 30 млн. нищих с чпстью населения зомбипованного, вкладывать в дороги, восстанавливать промышленность?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Зубы ей все повыбить! Что бы не могла укусить за хер!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги