"Не думав, що покажемо зуби": Соколова вказала на головний провал Путіна в Україні

Президент Росії Володимир Путін не полишає надій відродити СРСР, проте він не очікував, що в Україні йому дадуть відсіч і не дозволять захопити всі південні та східні області.

Про це під час онлайн-зустрічі з фанами заявила українська журналістка Яніна Соколова (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова

"Чому з Україною так все зараз відбувається? Ми показали йому зуби. Я впевнена, що в команді Путіна, в його стратегіях не було плану, що територія України, яка могла бути анексована, не буде анексована (я про Дніпро, Запоріжжя, Херсон, Одесу). Він думав, що вони легким помахом автоматів Калашникова і танками всю цю територію собі заберуть. І буде у них така чудова частина разом з Кримом, завдяки якій Путін вважає, що він увійде в історію", – сказала телеведуча.

Однак, підкреслила вона, план пішов зовсім за іншим сценарієм, і тепер Путіну доведеться утримувати свої помилки, якими є терористичні "Л/ДНР".

"Л/ДНР" – це помилка Путіна. Повірте, він це розуміє, як ніхто. І те, що зараз він намагається якимось чином домовитися про щось із Зеленським, – це відтягування часу і створення картинки. Розвалити країну зсередини – це основне завдання Путіна. І зробити так, щоб Україна була в складі Російської Федерації. Ну, а далі вже справа за малим – інші країни", – резюмувала Соколова, зазначивши, що наступною мішенню Путіна після України може стати Білорусь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в своєму шоу Соколова жорстко пройшлася по Путіну й затролила його через "нормандський формат". Вона принизила його в сатиричній замальовці, запропонувавши свій сценарій переговорів.

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