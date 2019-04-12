Не дожив до 30: на Донбасі загинув брат Героя України

Увечері 11 квітня в зоні ООС на Донбасі загинув рідний брат Героя України Валерія Чибінєєва — командир відділення десантно-штурмового взводу, старший солдат Роман Чибінєєв. Трагедія сталася під час виконання бойового завдання на позиціях ЗСУ на Приазов'ї.

Під час прицільного обстрілу російсько-окупаційними військами військовослужбовець отримав поранення, несумісні з життям, повідомляється на сторінці 79 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ у Facebook.

Роман Чибінєєв Facebook 79 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ

"Полеглий воїн був вправним і навченим військовослужбовцем, гідно виконував свої обов'язки, був вимогливим командиром і вірним товаришем для своїх побратимів. Влітку йому виповнилося б тридцять років", — йдеться у повідомленні.

Командування та особовий склад військової частини, де служив Роман, висловили глибокі співчуття рідним і близьким.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 серпня 2017 року сім'я Валерія Чибінєєва постраждала в результаті вибуху в центрі Києва на вулиці Грушевського. Чоловік спростував версію полювання на нього і назвав це збігом.

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