Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Не дожив до 22: на Донбасі загинув воїн ЗСУ

763 Читати матеріал російською

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув воїн Збройних сил України Дмитро Пилипчук. Захиснику був всього 21 рік.

Про трагедію повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Маневицької РДА у Волинській області Андрій Линдюк і показав фото воїна.

"Знову маємо сумну звістку зі сходу України. Отримали підтверджену інформацію про загибель в російсько-українській війні нашого земляка, жителя селя Набруска Маневицького району Дмитра Пилипчука, якому тільки у жовтні виповнився 21 рік", – написав чиновник.

Новини
Україна зазнала важких втрат на Донбасі: імена Героїв

Він також повідомив, що у зв'язку із загибеллю захисника України було ухвалено рішення про скасування всіх районних розважальних заходів, приурочених Дню Незалежності України.

Дмитро Пилипчук

Дмитро Пилипчук

Facebook Андрія Линдюка

Загиблий воїн Дмитро Пилипчук

Загиблий воїн Дмитро Пилипчук

Facebook Андрія Линдюка

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
2
Смішно
0
Цікаво
10
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Какой, какой войны? Российско-украинско-фейсбучной?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Колорад Ваня
Колорад Ваня
Не дошел до Москвы всего чуток ... ведите следующего.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...