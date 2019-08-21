Не дожив до 22: на Донбасі загинув воїн ЗСУ

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув воїн Збройних сил України Дмитро Пилипчук. Захиснику був всього 21 рік.

Про трагедію повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Маневицької РДА у Волинській області Андрій Линдюк і показав фото воїна.

"Знову маємо сумну звістку зі сходу України. Отримали підтверджену інформацію про загибель в російсько-українській війні нашого земляка, жителя селя Набруска Маневицького району Дмитра Пилипчука, якому тільки у жовтні виповнився 21 рік", – написав чиновник.

Він також повідомив, що у зв'язку із загибеллю захисника України було ухвалено рішення про скасування всіх районних розважальних заходів, приурочених Дню Незалежності України.

Дмитро Пилипчук Facebook Андрія Линдюка

Загиблий воїн Дмитро Пилипчук Facebook Андрія Линдюка

Як повідомляв OBOZREVATEL:

10 серпня в районі проведення Операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець з Дніпра Роман Романенко. Він воював у складі полку "Азов" з перших днів війни.

12 серпня в лікарні імені Мечникова у Дніпрі помер боєць Дмитро Дашковець з Житомирщини. Його боротьба за життя тривала кілька днів, але травми виявилися несумісними з життям воїна – куля пройшла навиліт крізь голову.

Раніше терористи на Донбасі вбили чотирьох українських морпіхів – Олександра Шарка, Владислава Рака, Сергія Шандру і Василя Курдова.

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