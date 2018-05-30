Не дочекаєтесь: журналісти ATR бурхливо відсвяткували "воскресіння" Бабченко

Оновлено. "Вбивство" Аркадія Бабченка виявилося спецоперацією СБУ

Редакція телеканалу ATR, чиїм співробітником був російський журналіст Аркадій Бабченко, емоційно зустріла повідомлення про те, що Бабченко живий.

"Не дочекаєтесь". Аркадій Бабченко живий, цілий і здоровий! Реакція журналістів ATR", - сказано в коментарі до відео, оприлюдненого на сторінці телеканалу в Facebook.

Так, коли Аркадій Бабченко з'явився на спільній прес-конференції глави СБУ Василя Грицака і генпрокурора Юрія Луценка журналісти ATR, які дивилися трансляцію, почали стрибати від радості, голосно кричати і аплодувати. Деякі дівчата заплакали.

Примітно, що в кімнаті, де транслювалася прес-конференція і перебували журналісти, висів портрет Аркадія Бабченка з траурною стрічкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський журналіст Аркадій Бабченко живий, його "вбивство" було інсценуванням.

СБУ оприлюднила інформацію, що "вбивство" Бабченко насправді було спецоперацією. За грошову винагороду $ 15 тис. Бабченка планував вбити екс-боєць АТО.