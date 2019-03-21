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"Не для того рятували від фашистів": у мережі висміяли невдоволення "русскім міром" у "Л/ДНР"

1.5тЧитати матеріал російською

У мережі висміяли обурення російського політтехнолога й активіста "ДНР" Романа Манєкіна реаліями "русского міра" на окупованих територіях Донбасу.

Так, на своїй сторінці у Facebook росіянин опублікував звернення мешканки Донецька, яка пожалілася на бюрократичну тяганину, з якою зіткнулося в паспортному столі Пролетарського району.

Журналіст Денис Казанський пожартував, що насправді саме цього і "домагалися" фанати Кремля.

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"Не для того рятували від фашистів": у мережі висміяли невдоволення "русскім міром" у "Л/ДНР"

"Не розумію, на що скаржиться Манєкін. Черги, тяганина, презирство до людей у держустановах, вирішення питань за дзвінком — це ж уся суть російського/радянського "міра". Не для того Донбас рятували від фашистів, щоб там всілякі ЦНАПи будували, як у гейропі", — написав журналіст у Twitter.

Ілюстрація

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше іспанський журналіст Ману Брабо опублікував нову серію жахливих фото, на яких зобразив наслідки влаштованої Росією війни на Донбасі.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Денис Казанський
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНРДНР
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