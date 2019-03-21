"Не для того рятували від фашистів": у мережі висміяли невдоволення "русскім міром" у "Л/ДНР"

У мережі висміяли обурення російського політтехнолога й активіста "ДНР" Романа Манєкіна реаліями "русского міра" на окупованих територіях Донбасу.

Так, на своїй сторінці у Facebook росіянин опублікував звернення мешканки Донецька, яка пожалілася на бюрократичну тяганину, з якою зіткнулося в паспортному столі Пролетарського району.

Журналіст Денис Казанський пожартував, що насправді саме цього і "домагалися" фанати Кремля.

"Не розумію, на що скаржиться Манєкін. Черги, тяганина, презирство до людей у держустановах, вирішення питань за дзвінком — це ж уся суть російського/радянського "міра". Не для того Донбас рятували від фашистів, щоб там всілякі ЦНАПи будували, як у гейропі", — написав журналіст у Twitter.

Ілюстрація

Не розумію, на що скаржиться Манекін. Черги, тяганина, презирство до людей в держустановах, вирішення питань по дзвінку - це ж все суть російського / радянського світу.



Чи не для того Донбас рятували від фашистів, щоб там всякі ЦНАП будували, як в гейропе. pic.twitter.com/Ejy7WzNUXf - Денис Казанський (@den_kazansky) 21 березня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше іспанський журналіст Ману Брабо опублікував нову серію жахливих фото, на яких зобразив наслідки влаштованої Росією війни на Донбасі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!