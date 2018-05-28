"Не давати": на КремльТВ "проговорилися" про ставлення до жителів "ДНР"

Російський пропагандист, політолог Дмитро Куликов заявив, що жителі "ДНР" не повинні мати однакові політичні і виборчі права з громадянами РФ.

Відеофрагмент ефіру пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" опублікував на своїй сторінці в Facebook український блогер Сергій Запорізький.

"Однозначно потрібно прирівнювати громадянство "ДНР" до громадянства російського, крім політичних прав. А все інше - повинні бути абсолютно такі ж права", - заявив Куликов.

"Виявляється не готовий "брат-росіянин" давати "повсталим" право вибирати і бути обраним. У "братній" Россіюшкє. І цей же "брат" обуреними слюньми запльовує всю студію, коли в Раді з'являються законопроекти, покликані обмежити у виборчих правах колаборантів", - прокоментував сказане Запорізький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Куликов в ефірі КремльТВ запропонував знищити Україну.