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Не дали зрушити: бійці ВСУ відбили всі атаки терористів на Донбасі

4.9тЧитати новину російською

На Донбасі у п'ятницю, 25 травня, ситуація залишалася складною, але контрольованою. Терористи отримували адекватну відповідь.

Найбільш активні бойові дії тривали у районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Луганське, Мар'їнка, Водяне та Широкино, передає прес-центр Операції Об'єднаних сил.

Російсько-окупаційні війська 33 рази відкривали вогонь, із них 13 з застосуванням важкого озброєння.

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"Підрозділи Об'єднаних сил давали адекватну відповідь і вели активну оборону, не дозволяючи окупантам витіснити наші підрозділи з займаних позицій. Під час бойових дій за минулу добу двоє наших захисників були поранені", - сказано в повідомленні.

За даними розвідки, знищено два і поранено четверо бойовиків російсько-терористичних військ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в інтернеті з'явилося відео знищення українськими військовими взводного опорного пункту терористів на Донбасі.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської області
Місце
Україна
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