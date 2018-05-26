Не дали зрушити: бійці ВСУ відбили всі атаки терористів на Донбасі

На Донбасі у п'ятницю, 25 травня, ситуація залишалася складною, але контрольованою. Терористи отримували адекватну відповідь.

Найбільш активні бойові дії тривали у районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Луганське, Мар'їнка, Водяне та Широкино, передає прес-центр Операції Об'єднаних сил.

Російсько-окупаційні війська 33 рази відкривали вогонь, із них 13 з застосуванням важкого озброєння.

"Підрозділи Об'єднаних сил давали адекватну відповідь і вели активну оборону, не дозволяючи окупантам витіснити наші підрозділи з займаних позицій. Під час бойових дій за минулу добу двоє наших захисників були поранені", - сказано в повідомленні.

За даними розвідки, знищено два і поранено четверо бойовиків російсько-терористичних військ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в інтернеті з'явилося відео знищення українськими військовими взводного опорного пункту терористів на Донбасі.