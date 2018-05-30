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Не дали прорватися: ЗСУ відбили всі атаки "Л/ДНР"

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У вівторок, 29 травня, підрозділи Об'єднаних сил не дозволяли противнику поліпшити тактичне положення на Донбасі, вели активну оборону і давали адекватну відповідь.

Терористи 36 раз вдавалися до ведення прицільного вогню по наших позиціях, з них дев'ять разів застосовували важке озброєння, передає прес-центр ООС.

"Бойові дії тривали в районі населеного пункту Новотошківське, що на Луганщині. На горлівському напрямку - в районі населених пунктів Зайцеве, Південне. Не припиняються бої на донецькому напрямку поблизу Авдіївки і Мар'їнки, на маріупольскій напрямку - в районі населеного пункту Широкино", - сказано в повідомленні.

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Під час бойових дій чотири наших захисника отримали поранення. За даними розвідки, трьох окупантів знищено і троє поранені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські військові на Донбасі оточують з трьох сторін ряд важливих для терористів "Л/ДНР" населених пунктів, що викликає істерику в лавах супротивника на всіх рівнях, оскільки російські найманці не мають достатніх сил для повноцінної відповіді.

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Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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