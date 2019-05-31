"Не дали нормально жити": автошкола розплатилася за ДТП із Зайцевою

Автошкола в Харкові, де навчалася винуватиця смертельної ДТП на Сумській Олена Зайцева, припинила свою діяльність.

Через суспільний резонанс керівництво автошколи вирішило закритися, а не виправляти порушення, виявлені в ході слідства. Про це повідомив в ефірі ObozTV начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій.

Криклій нагадав, що акредитаційна комісія розглянула перелік порушень, які стосувалися матеріально-технічної бази, і, згідно з процедурою, запропонувала автошколі їх виправити.

"Розуміючи суспільний резонанс, я так вважаю, вони вирішили їх не виправляти. Тому що їм все одно би вже не дали нормально жити. Тому вони вирішили в принципі закривати діяльність автошколи", – зазначив він.

Чиновник також звернув увагу, що його відомство позбавлене функції перевірки автошкіл і може їх проінспектувати тільки в разі яких-небудь надзвичайних подій.

"У школі, де навчалася Зайцева, факти порушень виявило слідче управління Харківської області в рамках слідчих дій. Вони перевіряли наявність журналів, чи була присутня Зайцева на навчанні, чи розписувалася в журналах під час відвідування занять. Під час цього вони виявили певні недоліки в діяльності автошколи, про що повідомили нам. І ми вже це звернення розглянули", – розповів Криклій.

У серпні суд розгляне апеляцію Зайцевої та Дронова mediaport.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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