"Не дали нормально жити": автошкола розплатилася за ДТП із Зайцевою

Автошкола в Харкові, де навчалася винуватиця смертельної ДТП на Сумській Олена Зайцева, припинила свою діяльність.
Через суспільний резонанс керівництво автошколи вирішило закритися, а не виправляти порушення, виявлені в ході слідства. Про це повідомив в ефірі ObozTV начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій.
Криклій нагадав, що акредитаційна комісія розглянула перелік порушень, які стосувалися матеріально-технічної бази, і, згідно з процедурою, запропонувала автошколі їх виправити.
"Розуміючи суспільний резонанс, я так вважаю, вони вирішили їх не виправляти. Тому що їм все одно би вже не дали нормально жити. Тому вони вирішили в принципі закривати діяльність автошколи", – зазначив він.
Чиновник також звернув увагу, що його відомство позбавлене функції перевірки автошкіл і може їх проінспектувати тільки в разі яких-небудь надзвичайних подій.
"У школі, де навчалася Зайцева, факти порушень виявило слідче управління Харківської області в рамках слідчих дій. Вони перевіряли наявність журналів, чи була присутня Зайцева на навчанні, чи розписувалася в журналах під час відвідування занять. Під час цього вони виявили певні недоліки в діяльності автошколи, про що повідомили нам. І ми вже це звернення розглянули", – розповів Криклій.
У серпні суд розгляне апеляцію Зайцевої та Дронова
mediaport.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У жовтні 2017 року на перехресті вулиць Сумської та Мечникова в Харкові зіткнулися автомобілі Lexus RX 350 (за кермом була Олена Зайцева) і Volkswagen Touareg (водій Геннадій Дронов). Після зіткнення Lexus вилетів на тротуар і в'їхав у натовп пішоходів.
В результаті наїзду загинули 6 осіб, ще п'ятеро отримали поранення.
Зайцева стверджувала, що не перевищувала швидкісний режим. Але експертиза показала, що її Lexus мчав зі швидкістю понад 100 км/год.
Київський суд Харківської області виніс вирок винуватцям аварії. Олені Зайцевій та Геннадію Дронову дали по 10 років позбавлення волі.
Обидва фігуранти подали апеляції. Їхній розгляд призначено на 14 серпня 2019 року.
Слідство виявило порушення в автошколі, в якій навчалася Зайцева. Акредитаційна комісія призупинила діяльність установи і дала їй час на виправлення порушень.
А нещодавно з'явилася інформація, що Зайцева вимагає пом'якшити свій вирок і замість 10 років в'язниці присудити їй 5 років умовного ув'язнення.
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