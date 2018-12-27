''Не дали ковдри, кричали'': постраждала від падіння полиці пасажирка розповіла про жахи ''Укрзалізниці''

Пасажирка потяга №357К Київ — Рахів Надія Полякова, на яку в вагоні впала верхня полиця, розповіла, що медики винесли її з вагона на мороз без верхнього одягу, при цьому співробітники "Укрзалізниці" не дали їй ковдри.

Про це жінка заявила в коментарі "20 хвилин. Тернопіль". "Мене винесли з поїзда на сніг із морозом тільки в футболці. Я просила мене укрити, у мене все боліло, було дуже холодно", — сказала Полякова.

Вона додала, що їй пощастило, що полиця впала під кутом і удар припав на ноги та стегна, а не на верхню частину тіла.

"Слава богу, що не на голову, адже наслідки могли бути набагато гіршими. До речі, мої друзі, які їхали разом зі мною, викликали начальника потяга, почали йому говорити, що впала полиця. А він сказав, ні, вона справна, кричав, що викличе поліцію. Це неприємно", — розповіла потерпіла.

Надія Полякова te.20minut.ua

Як зазначив син Полякової Олександр, який перебуває разом із нею в лікарні, з "Укрзалізницею" спілкувалася в інтернеті його сестра, проте безпосередньо з постраждалою ніхто не зв'язувався.

"Приїжджали люди, які назвалися представниками "УЗ", але посвідчень ми не бачили. Взяли пояснення для внутрішнього розслідування і поїхали. На цьому все закінчилося. Зі мною або з мамою ніхто більше не зв'язувався, оскільки це зробила страхова компанія. Також у нас були правоохоронці, взяли свідчення, ми написали заяву", — уточнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Надія Полякова в результаті інциденту отримала роздроблення тазу та опинилася в Тернопільській обласній лікарні.

Постраждала зазначила, що провідниця та начальник потяга поводилися під час НП по-хамськи. Вже на другий день після операції потерпілої надали акт, підписаний начальником поїзда і провідником, в якому йдеться: все було справно, а на жінку впала тільки пасажирка (без полки).