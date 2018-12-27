МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

''Не дали ковдри, кричали'': постраждала від падіння полиці пасажирка розповіла про жахи ''Укрзалізниці''

25.8тЧитати матеріал російською

Пасажирка потяга №357К Київ — Рахів Надія Полякова, на яку в вагоні впала верхня полиця, розповіла, що медики винесли її з вагона на мороз без верхнього одягу, при цьому співробітники "Укрзалізниці" не дали їй ковдри.

Про це жінка заявила в коментарі "20 хвилин. Тернопіль". "Мене винесли з поїзда на сніг із морозом тільки в футболці. Я просила мене укрити, у мене все боліло, було дуже холодно", — сказала Полякова.

Вона додала, що їй пощастило, що полиця впала під кутом і удар припав на ноги та стегна, а не на верхню частину тіла.

Новини
НП у потязі Київ — Рахів: з'явилося відео з жінкою, яку могла вбити полиця

"Слава богу, що не на голову, адже наслідки могли бути набагато гіршими. До речі, мої друзі, які їхали разом зі мною, викликали начальника потяга, почали йому говорити, що впала полиця. А він сказав, ні, вона справна, кричав, що викличе поліцію. Це неприємно", — розповіла потерпіла.

Надія Полякова

Надія Полякова

te.20minut.ua

Як зазначив син Полякової Олександр, який перебуває разом із нею в лікарні, з "Укрзалізницею" спілкувалася в інтернеті його сестра, проте безпосередньо з постраждалою ніхто не зв'язувався.

"Приїжджали люди, які назвалися представниками "УЗ", але посвідчень ми не бачили. Взяли пояснення для внутрішнього розслідування і поїхали. На цьому все закінчилося. Зі мною або з мамою ніхто більше не зв'язувався, оскільки це зробила страхова компанія. Також у нас були правоохоронці, взяли свідчення, ми написали заяву", — уточнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Надія Полякова в результаті інциденту отримала роздроблення тазу та опинилася в Тернопільській обласній лікарні.

Постраждала зазначила, що провідниця та начальник потяга поводилися під час НП по-хамськи. Вже на другий день після операції потерпілої надали акт, підписаний начальником поїзда і провідником, в якому йдеться: все було справно, а на жінку впала тільки пасажирка (без полки).

Місце
Україна
Теги
потягУкрзалізницяскандалифотографии
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
54
4
Смішно
2
Цікаво
46
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Прийшов начальник потягу і верзе нісенітницю? Це означає що він тільки по "структурі" начальник: крок ліворуч, крок праворуч - і отупіння (но казати йому щось то треба). Це ще одна проблема України: на посадах або корупційно, або "інших бажаючих не було" опиняються нікчемні невігласи, які на відмінно імітують "активності" справжньої роботи (те що не можна потім порахувати у KPI) - наради, зустрічі, інша блаблалогія (.. я в цьому місяці порадився 20 разів, а я 30!, смішно?, хто кращий?, може кому наради не потрібні і передбачив перевірку кріплення полиць, а може на голому ентузіазмі сам на кожній постривав). Це ще більша проблема для України: від "маленької" посади вимагають усе робити за інструкцією (наче від людини з легкою розумовою відсталістю), але все ж не передбачиш у інструкції без прецеденту - а вони і трапляються.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Доктор Смерть
Доктор Смерть
Вынесли на мороз в футболке , начальник и проводница поезда написали что сверху упала не полка а человек . Спасибо вальцману лицемеру ! Зажили по новому по европейски ! Хотя сам вальцман разбогател в 20 раз и жаль на его полки не падают .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Дмитрий Дмитрий
Дмитрий Дмитрий
Доктор Смерть, Все Хуйло виноват и такая кацапская погань как ты!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Иванова Елена
Иванова Елена
Доктор Смерть, ты сам то понял шо написал??? ты хочешь сказать, что в хамстве отдельных представителей УЗ виноват президент????? идиот что ли???!!!!я думаю-это далеко не конец сей истории и очень надеюсь, что люди подадут в суд!!! пс: надеюсь акт они не подписали!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Наші блоги