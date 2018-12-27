''Не було жодного разу'': радник Порошенка відповів на брехню про Донбас

Збройні сили України не віддали жодної ділянки "сірої зони" під час бойових дій на Донбасі.

Коментуючи OBOZREVATEL висловлювання члена Ради Федерації РФ Ігоря Морозова про нібито постійну війну за "сіру зону" на Донбасі, радник президента Юрій Бірюков наголосив, ЗСУ жодного разу не віддавали бойовикам звільнені території.

"Немає вже давним давно ділянок, які переходять до "іншої" сторони. Ми, після того, як беремо над чимось контроль, його не втрачаємо вже. Не було такого жодного разу", — сказав Бірюков.

"Сіра зона" Донбасу

Відзначимо, раніше Юрій Бірюков заявив, що ЗСУ взяли під контроль практично всю "сіру зону" на війні за зміцнення незалежності на Донбасі.

"Від того стану, в якому ми почали в травні 2014 року, дві третини території (Донбасу. - Ред.) були звільнені. Практично вся "сіра зона" вже зараз звільнена і взята під контроль", — заявив Бірюков.

Ці слова сильно розлютили члена Ради Федерації РФ Морозова, який назвав це "бажанням виправдати воєнний стан".

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