"Не буде в ДержНС": Аваков різко вгамував Бочковського

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков впевнений, що екс-глава Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський не буде очолювати це відомство, незважаючи на свої "маніпуляції в судах".

"Бочковський - недостойний офіцер, він не гідний очолювати службу. Він не очолюватиме її на підставі законних рішень", - сказав він журналістам у середу, 22 серпня, передає "Інтерфакс-Україна".

Аваков нагадав, що відповідне рішення щодо Бочковського прийняв Кабінет міністрів.

"Ті маніпуляції, які він чинить у судах, - ми знаємо, як з ними боротися. Він не буде в ДСНС", - сказав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 березня 2015 року на засіданні Кабміну Бочковський був затриманий. 28 березня 2015 року Печерський райсуд Києва заарештував його на два місяці з можливістю внесення застави в 1,2 млн грн за зловживання і причетність до корупційних схем в ДСНС.

Пізніше йому оголосили нову підозру у скоєнні злочинів. 2 квітня він вийшов під заставу.

26 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним і скасував розпорядження Кабінету міністрів про звільнення Бочковського з посади голови ДСНС. Своїм рішенням суд відновив його на посаді з 25 березня 2015 року.

7 серпня Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення про відновлення Бочковського на посаді та стягнення на його користь майже 550 тис. грн зарплати.

9 серпня Міністерство внутрішніх справ повідомило, що рішення апеляційного суду буде оскаржене в касаційному порядку.