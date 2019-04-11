"Не беріть слухавку!" В Україні набирає популярності новий вид обману

В Україні почастішали випадки нової телефонної афери, жертвами якої можуть стати багато українців.

Про таке шахрайство у Facebook повідомила журналістка Олена Максименко, розповівши, як ледь не потрапила на гачок аферистів.

"До вчора була за кордоном – з певного моменту почався шквал дзвінків із різних незнайомих номерів. Один із них київський міський (спробувала передзвонити вже в Києві, перш ніж погуглити – пишуть, що шахраї, і крадуть дані з сім-картки). Інший номер пробивався як донецький. Решта закордонні", – розповіла вона.

Максименко додала, що ще з незнайомих їй номерів надсилали СМС із проханням передзвонити на Viber або WhatsApp.

У коментарях під постом пояснили суть такого шахрайства. Аферисти хочуть вкрасти дані сімки, тому їм потрібно для підтвердження надати оператору останні три вхідні дзвінки, і назвати суму поповнення рахунку. Тому не можна передзвонювати і відсилати повідомлення на такі номери. Для імітації дзвінків із-за кордону використовується IP-телефонія.

Користувачі радять, що після таких дзвінків попросити декількох друзів і родичів передзвонити вам, щоб порушити план аферистів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, шахраї в Україні запустили нові цинічні афери.

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