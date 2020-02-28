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28 лютого • оновлено в 14:36
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Не бачили тиждень: під Житомиром безслідно зник школяр. Фото і відео

1.1т
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У Житомирській області поліція розшукує 16-річного Дмитра Степарука. Останній раз школяра бачили 21 лютого. По телефону він повідомив матері, що затримається, потім зв'язок з ним припинився.

Випадок стався в Хорошівському районі. У пресслужбі ГУНП Житомирщини OBOZREVATEL повідомили, що хлопець відпочивав з друзями в райцентрі, а потім заявив їм, що збирається піти додому в сусідній населений пункт Теренці (для перегляду відео, проскролльте вниз).

"За словами друзів, Дмитро не міг виїхати за межі району, оскільки у нього не було при собі грошей і документів", – розповіли в поліції.

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16-річний Дмитро Степарук не виходить на зв'язок вже тиждень

16-річний Дмитро Степарук не виходить на зв'язок вже тиждень

У поліцію мама Дмитра звернулася через два дні.

"За її словами, син був досить самостійним. Міг піти в райцентр погуляти з друзями. Але раніше з дому не збігав", – пояснили в поліції.

Пошуки підлітка в Хорошівському районі

Пошуки підлітка в Хорошівському районі

На сьогоднішній день в пошуках підлітка задіяні більше сотні людей: поліцейські місцевого та сусідніх територіальних управлінь, бійці роти поліції особливого призначення, кінологи, рятувальники, прості жителі.

Прочісуєтьяс територія прилеглих населених пунктів, ліс, болота.

Пошуки підлітка в Хорошівському районі

Пошуки підлітка в Хорошівському районі

Мати хлопця не виключає кримінал. Вона гадає, що сина могла збити машина або його кудись вивезли. Про це вона повідомила поліцейським.

Мати школяра

Мати школяра

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Тернопільській області більше трьох тижнів шукали 15-річного підлітка. Тіло школяра в результаті виявили в полі – хлопець замерз, коли намагався скоротити шлях додому.

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Автор
Антон Степанов
Теми
Ексклюзив Кримінал
Місце
Україна Житомир
Теги
дитина зникла людина Національна поліція України
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