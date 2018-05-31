Не Бабченком єдиним: кого ще "вбили" в Україні

Україну буквально захопила хвиля інсценованих вбивств. Тепер спецслужби використовують цей метод для того, щоб спіймати замовників злочинів, досить часто. У хід йдуть грим, викрадення, також в ЗМІ поширюють інформацію про злочин, а потім спростовують, як було з журналістом Аркадієм Бабченко.

OBOZREVATEL зібрав кілька показових історій.

У Полтавській області в квітні минулого року підробили вбивство одного місцевого фермера. Замовником злочину виявилася його родичка. Вона хотіла заволодіти його майном і грошима. Частину грошей вона передала найнятому кілеру, а решту пообіцяла передати після вбивства. Оперативники імітували викрадення фермера і його вбивство. А фотографії кілер показав замовниці. Як тільки вона виплатила всю суму, її затримали. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

"Вбивство" фермера в Павлоградському районі Нацполіція

У серпні 2016 року в Павлоградському районі Дніпропетровської області пропав 64-річний фермер Зоренко. Його позашляховик виявили в одному із сіл порожнім, з відкритими дверима, а поруч валявся черевик фермера. Також були виявлені сліди крові. Потім з'явилося і фото з нібито убитим фермером. Замовив чоловіка його кредитор з Дніпра. Бізнесмен не поспішав повертати йому величезний борг. Здав замовника сам кілер. Замовнику також загрожує від 10 до 15 років.

Ще один подібний випадок стався в Дніпропетровській області. У Дніпрі в жовтні 2016 року в поліцію звернувся чоловік, якому нібито замовили вбивство 40-річного бізнесмена. За це пообіцяли 2 тис. доларів. Оперативники вивезли підприємця в ліс і за допомогою гриму завдали йому рани. Все виглядало правдоподібно. Фото передали замовнику.

"Вбивство" в Дніпрі на 2 тис. Доларів Нацполіція

У Запоріжжі навесні 2016 року також ще інсценували вбивство підприємця. У поліцію надійшла інформація, що для виконання вбивства шукають кілера. Шукав його конкурент бізнесмена. Замовнику "найнятий кілер" надав фото, на якому джип бізнесмена підірваний, а сам він лежить весь в крові. При отриманні другої частини суми замовник був затриманий. Причому він збирався замовити ще одне вбивство цьому ж кілеру.

Джип підірваний, а бізнесмен "убитий" Нацполіція

У Харкові в січні цього року збиралися убити директора комунального підприємства "Горелектротранссервіс" Владислава Васенко. По телевізору показали кадри, як чиновнику стало погано за кермом. Він ледве виходить з машини і буквально падає в руки медиків. На сайті мерії навіть опублікували співчуття рідним. З'ясувалося - смерть підробили співробітники СБУ. А замовила вбивство чиновника його теща. Вона шукала кілера, який подружиться з зятем в спортзалі, і зробить йому смертельну ін'єкцію. За роботу теща обіцяла 10 тис доларів. Її також затримали.

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL , Служба безпеки України опублікувала відео затримання в Києві організатора "вбивства" російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченко.