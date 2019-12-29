Не 87 на 55! ЗМІ дізналися нову формулу обміну полоненими

Обмін полоненими між Україною і "Л/ДНР" пройде за формулою 120 на 80 (Київ – ОРДЛО).

Про це розповіли в ефірі каналу "112", уточнивши, що процедура проходитиме в закритому для преси режимі.

"За офіційною інформацією, він має початися об 11:00 за формулою – 120 осіб від Києва і 80 від ОРДЛО", – йдеться в повідомленні.

Обмін полоненими Patrick Lancaster News Today

Що примітно, раніше було оприлюднено зовсім інші цифри. Повідомлялося, що з боку Києва – 87 осіб, а з боку ОРДЛО – 55. Цю інформацію підтвердив радник секретаря РНБО Сергій Сивохо. За його словами, з Донецька Україні повинні передати 55 осіб, а також ще певну кількість – з Луганська.

Тим часом, омбудсвумен "ДНР" Дарина Морозова заявила, що обмін йде за формулою "87 на 55".

"Ми готові віддати українській стороні 55 осіб, вони нам 87. Проте точні цифри ще не визначено", – сказала вона, додавши, що 20 осіб з боку ОРДЛО відмовилися від обміну.

"Пропорції, за якими обміняють, такі: Донецьк / Київ 55/65, Луганськ / Київ 25 / 65. Загальна кількість осіб на обмін становить 130 від Києва і 80 від ОРДЛО", – також йшлося в повідомленні Telegram-каналу Pavlovskynews.

Обмін полоненими "Железный ээк" – телеграм

Всі подробиці про те, як проходить обмін полоненими з "Л/ДНР", можна прочитати за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Про те, що сторони погодили обмін до кінця 2019 року, 23 грудня повідомила Дарка Оліфер – прессекретарка представника України в ТКГ Леоніда Кучми.

Як зізнався радник секретаря РНБО Сергій Сивохо, переговори були складними і тривали близько 4 годин.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив проведення обміну 29 грудня.

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