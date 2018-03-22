"Назву прізвище": Луценко натякнув на "ляльковода" Савченко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що правоохоронні органи України здогадуються про те, хто стоїть за організацією антиукраїнської діяльності в країні, зокрема спробі організації терактів нардепом Надією Савченко.

Під час виступу у Верховній Раді він наголосив, що позбавлення нардепа недоторканності - "тільки початок процесу боротьби з антиукраїнськими силами".

"Терористичний дует Рубана-Савченко не є окремим епізодом. Упевнений в тому, що він координується з усіма іншими елементами антиукраїнської діяльності, і Служба безпеки України, і військова прокуратура мають головне завдання - встановити особу ляльковода, який заряджає листівками, грошима, мінами, гранатами проти української держави", - сказав він.

"Ми здогадуємося, хто цей ляльковод бо тут чутно гасла так званого "Українського вибору", - додав генпрокурор.

Луценко запевнив, що зробить все, щоб прийшовши в парламент "не просто назвати прізвище, а оголосити про порушення кримінальної справи і притягнення до відповідальності головного ворога України".

При цьому виступ Луценка супроводжувалося скандуванням депутатів "Медведчук! Медведчук!" (Лідер "Українського вибору", кум Володимира Путіна Віктор Медведчук - ред.).

Як повідомляв "Обозреватель", 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до відповідальності, затримання і арешт Савченко.