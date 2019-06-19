Названо підозрюваних в аварії МН17 на Донбас: з'явилася реакція України

СБУ оголосила підозри чотирьом фігурантам справи про катастрофу Boeing 777 рейсу MH17 на Донбасі, внаслідок чого загинули 298 особи.

Йдеться про громадян РФ, терористів "ДНР" Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова і українця Леоніда Харченка, повідомили в прес-службі СБУ.

Підозри в особливо тяжкому злочині були опубліковані офіційно для всіх чотирьох фігурантів розслідування.

Гіркіну і Дубинському інкримінують організацію терористичного акту за попередньою змовою осіб, Пулатову – пособництво.

"Гіркін з метою порушення громадського порядку, залякування населення та провокації воєнного конфлікту, брав участь в організації терористичного акту і застосування зброї ЗС Росії", – йдеться в документі.

Генпрокурор України Юрій Луценко зазначив, що це – тільки перші підозри і далі піду нові, складені на основі розслідування міжнародної групи Bellingcat.

новина доповнюється

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!