Названо найнебезпечніші для України російські війська

Найбільшу військову загрозу з боку Росії для України становить авіація і ракетні війська.

Таку думку в інтерв'юOBOZREVATELвисловивзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Георгій Тука.

В контексті небезпеки широкомасштабного наступу регулярної армії Росії на Україну, відповідаючи на запитання, яка найбільша військова загроза для країни, заступник міністра пояснив: "Якщоговорити з точки зору військової складової, то це, поза всяким сумнівом, авіація і ракетні війська".

"А якщо не брати до уваги військову компоненту, то, з моєї точки зору, набагато небезпечніше дестабілізація ситуації всередині країни", - додав він.

"Проросійські сили дуже небезпечні. Вони готуються до реваншу. Але я не бачу будь-яких адекватних, з моєї точки зору, заходів для того, щоб убезпечитися від цієї проросійської чуми", - констатував Тука.

Як писавOBOZREVATEL, раніше Георгій Тука заявив: Москва намагається заманити Україну в пастку, пропонуючи "прямі переговори" з терористичними республіками на Донбасі.