УкрEngРус
Регистрация
ГоловнаБлоги

Названо найнебезпечніші для України російські війська

2.3тЧитати новину російською

Найбільшу військову загрозу з боку Росії для України становить авіація і ракетні війська.

Таку думку в інтерв'юOBOZREVATELвисловивзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Георгій Тука.

В контексті небезпеки широкомасштабного наступу регулярної армії Росії на Україну, відповідаючи на запитання, яка найбільша військова загроза для країни, заступник міністра пояснив: "Якщоговорити з точки зору військової складової, то це, поза всяким сумнівом, авіація і ракетні війська".

Новини
"Кораблі і авіація": Росія відповіла за провокацію на кордоні

"А якщо не брати до уваги військову компоненту, то, з моєї точки зору, набагато небезпечніше дестабілізація ситуації всередині країни", - додав він.

"Проросійські сили дуже небезпечні. Вони готуються до реваншу. Але я не бачу будь-яких адекватних, з моєї точки зору, заходів для того, щоб убезпечитися від цієї проросійської чуми", - констатував Тука.

Як писавOBOZREVATEL, раніше Георгій Тука заявив: Москва намагається заманити Україну в пастку, пропонуючи "прямі переговори" з терористичними республіками на Донбасі.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "Обозреватель".

Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивРосійсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Георгій Тука
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
4
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
andrei andrei
andrei andrei
Тука явно поскромничала. Для бандформирований т.н. ВСУ ЛЮБЫЕ российские войска опасны. Смертельно.
Ответить
1
0
Русский Солдат
Русский Солдат
Ну правильно.
Ответить
0
0

Наші блоги