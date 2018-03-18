Названо кількість дітей, які загинули у війні на Донбасі

З початку збройного конфлікту на Донбасі з 2014 року загинули 218 дітей.

Глава Моніторингової місії ООН з прав людини Фіона Фрейзер в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня" розповіла, що з них 80 дітей стали жертвами трагедії з Boeing рейсу МН17.

"У 2017 році ми зафіксували 7 смертей: 1 - внаслідок артобстрілу, 6 - в результаті необережного поводження з вибухонебезпечними залишками війни", - повідомила вона.

"З 138 дитячих смертей, пов'язаних з конфліктом, 95 були зафіксовані на території, контрольованій збройними групами, 35 - на території, контрольованій урядом, і в 8 випадках поки не встановлено, хто контролював місце інциденту", - розповіла Фрейзер.

Як писав "Обозреватель", раніше були названі втрати сил АТО на Донбасі в 2018 році.