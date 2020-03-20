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20 березня • оновлено в 19:53
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Названо ім'я застреленого снайпером бійця ЗСУ: з'явилося фото

1.4т
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Загиблим на Донбасі від кулі снайпера виявився боєць 30-ої окремої механізованої бригади ЗСУ, сержант Олексій Золін.

Військовослужбовцю було 35 років, у нього залишилася трирічна дочка, повідомляється на сторінці 30-ої ОМБр імені Костянтина Острозького у Facebook (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

"Вчора, 19 березня, від ворожої кулі снайпера загинув сержант Олексій Золін. Йому було 35 років. Олексій народився 11 липня 1984 року в Житомирі. Мав неповну вищу освіту. У 30-ту ОМБр він прийшов в листопаді 2018 року, у нього був досвід участі в бойових діях раніше – з початку війни воював у складі 95-ї ОДШБр", – сказано в повідомленні.

Товариші Золина характеризують його як доброзичливу і відповідальну людину, на якого можна було покластися, і якому довіряли командири.

З фронту військовослужбовця не дочекалися батьки, також у нього залишилася трирічна донька.

Командування і воїни бригади висловили свої співчуття рідним, близьким і друзям загиблого.

"За смерть нашого побратима дії ворога не залишаться безкарними. Ми зробимо все від нас залежне", – підкреслили в бригаді.

Олексію Золіну було 35 років

Олексію Золіну було 35 років

facebook.com/30brigade

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олексій Золін загинув 19 березня в зоні проведення ООС. Його застрелив ворожий снайпер.

Всього з початку 2020 року на Донбасі загинув 41 український військовослужбовець, ще 181 отримав поранення.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України ООС
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Юг Руси
Юг Руси
"родители и дочь" остались, а любимый, что сбежал? )))
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1
1
Юг Руси
Юг Руси
ПEдик штоли? Письмецо с ромашками "Для Олексия" ))))
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1
1
Юг Руси
Юг Руси
Кристина Стефанова, )))))))))))))
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0
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Юг Руси, дуркаинский Дулин в красных труселях
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2
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Чего в Житомире не сиделось? Зачем припёрся в Донбасс?
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3
1
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Кристина Стефанова, денюх подзаработать
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1
0
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