Названа причина звірячого вбивства британського волонтера АТО

Причиною вбивства британця латвійського походження і волонтера АТО Міка Альпса могло стати те, що він стежив за автомобілями, які росіяни купували у нього для війни на Донбасі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Машини були головним бізнесом Альпса, і коли він дізнався, що вони купуються окупантами для війни проти України, то вирішив влаштувати стеження.

Командир восьмого батальйону "Української добровольчої армії" Андрій Гергерт розповів, що автомобілі переправлялися за таким маршрутом: Франція - Бельгія - Люксембург - Німеччина - Польща, а далі через Білорусь і Росію на окупований Донбас.

"Його ідея полягала в тому, щоб поставити GPS-трекер для початку, щоб простежити, що воно і насправді так чи", - повідомив Гергерт.

Прихований радіомаячок міг би показати весь маршрут поставки машин окупантам. Подальший план був значно серйозніше - прослуховувати тих, кого возили на машинах.

Командир переконаний, що пристрій, який встановив Мікус, росіяни знайшли, що і стало смертним вироком. Зараз свідчення Гергерт передані поліції островів Гернсі.

Як писав "Обозреватель", Міка Альпса вбили перед доленосним рішенням.