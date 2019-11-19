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19 листопада • оновлено в 17:34
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/ Розслідування

Названа причина смертельної пожежі з військовими на Львівщині

1.5т
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Ймовірною причиною пожежі у військовій частині на Львівщині, де загинула одна особа, стало коротке замикання проводів електропостачання.

Про це повідомляє пресслужба Військової прокуратури Західного регіону України.

"Внаслідок пожежі один військовослужбовець загинув – в.о. командира військової частини, ще один офіцер отримав опіки різного ступеня тяжкості. Майор госпіталізований у лікарню і перебуває в реанімаційному відділенні", – йдеться у зверненні.

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У прокуратурі зазначили, що остаточна причина займання та збитки будуть встановлені в процесі досудового розслідування. За фактом загоряння і загибелі військового зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України.

Пожежа у військовій частині

Пожежа у військовій частині

vpzhr.gp.gov.ua

Пожежа у військовій частині

Пожежа у військовій частині

vpzhr.gp.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 листопада у Львівській області у військовій частині трапилася пожежа, в якому один офіцер загинув і ще один отримав опіки. Загиблим виявився тимчасовий виконувач обов'язків командира військової частини Олексій Останін.

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Місце
Україна Львів
Тег
пожежа
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
ио ком-ра уснул с зажжённой сигаретой!
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