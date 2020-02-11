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11 лютого • оновлено в 17:33
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Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Журналіст і військовий експерт Всі статті автора

Нажми на кнопку – война закончится. Но с рук это не сойдет

5.9т
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Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что встреча лидеров "нормандского формата" может не состояться в апреле в Берлине из-за заявлений Киева и степени выполнения согласованного "Парижского пакета".

Мир на условиях России изначально был невозможен. Пока Россия продолжает агрессию, любые переговоры будут просто ширмой для продолжения фактической оккупации и легитимизации де-факто, а не легитимизации де-юре. Нормандские переговоры абсолютно не изменят ситуацию.

"Парижский пакет" абсолютно не может быть выполнен. Сами по себе Минские соглашения написаны так, чтобы ни одна сторона их не исполняла.

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Какой выход? Продолжать войну и научиться быть сильными, несмотря на военный конфликт. Не продолжать бегать за кем-то и упрашивать: "Прекратите! Уйдите!"

Есть данность: мы слабые, и наши мольбы только показывают агрессору, что нас надо дожать. Мы должны работать как сильная страна. Научиться быть государством, субъектным.

"Парижский пакет" абсолютно не может быть выполнен

"Парижский пакет" абсолютно не может быть выполнен

А у нас этого пока нет. Пока все ждут, что вдруг кто-то нажмет кнопку и война прекратится. Пожалуйста – можно как Молдова, как Грузия фактически отказаться от своей территории. Юридически не признать, а фактически сказать: "Ну, окей, хорошо, сидите там".

И война закончится. Но это значит, что кто-то должен взять на себя ответственность за сдачу территории Украины. Просто так с рук ни одному политику это не сойдет.

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Автор
Юрій Бутусов Юрій Бутусов
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу нормандський формат
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Дудко Олег
Дудко Олег
Даже фашистам не пришло в голову подписать условия капитуляции после военного поражения, а потом от условий там прописанных отказаться. Х о х лы вы лучшие.
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Морисян Евгений
Морисян Евгений
Странная история - сначала подписываются соглашения, а потом пытаются объяснить, почему выполнять их не будут. Вопрос - а на хрена подписывали? Такой же вопрос к Порошенко, как активному борцу против Минских соглашений, которые ... он же и подписал.
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Kozak Ladya
Kozak Ladya
Морисян Евгений, "Странная история" говоришь?А какие договора и соглашения с Украиной (до Минских) выполнила безукорызненно РФ? Все договора РФ (и не только с Украиной) не стоят цены бумаги на которой они написаны. Пример? РСМД с США и НАТО.
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Kozak Ladya
Kozak Ladya
Морисян Евгений, С мафией можно и даже нужно бороться её же методами. Говорить, "тянуть резину", гдето не договаривать и укрепляться. Пороху это удалось. Согласен-- не до конца. Санкции здорово давят на мозги москалей, как бы они не хорохорились, армия способна нанести оччень значительный урон противнику, захваченные "их там нетами" и "зелёными человечками"территории влетают в копеечку агрессору. "Минские" зделали своё дело. Я так считаю.А Вы?
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Плешивый пидapac-фашист еще и угрожать пытается голой дупой!)))
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