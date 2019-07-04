"Наживалися на війні": в Німеччині почався суд над "розчарованим" терористом "ДНР"

Громадянин ФРН в середу, 3 липня, постав перед судом в німецькому Дортмунді за звинуваченням у співпраці з проросійськими терористами в самопроголошеній "Донецької Народній Республіці".

Обвинувачений з міста Льоні в східній частині Вестфалії визнав, що в період з 2014 по 2016 рік він був членом одного з озброєних спецпідрозділів "ДНР". У той же час він стверджує, що ніколи не брав участі в бойових діях в Донбасі, пише "DW".

Відзначається, що підсудний - уродженець СРСР, його батько - українець. Він був затриманий після повернення в ФРН в аеропорту Ганновера. Йому ставиться в провину підготовка масштабного насильницького акту, що створює загрозу для держави, а також порушення закону про контроль над бойовими озброєннями.

bild.de Підсудний терорист

На суді в Дортмунді 43-річний обвинувачений показав, що вважав своїм громадянським обов'язком захищати невизнану "Донецьку народну республіку" від української армії. За його словами, його навчили, як поводитися зі зброєю, але спочатку він, будучи професійним зварником, займався лагодженням зруйнованих газо- і водопроводів, згодом же вступив до підрозділу охорони, але "ніколи не був на фронті".

Обвинувачений стверджує, що під кінець його охопило повне розчарування. "Я надавав підтримку людям, які наживалися на війні", - пояснив він. На думку спостерігачів, обвинувачений може розраховувати на умовне покарання.

На цей процес уже відреагував офіцер ЗСУ.

"Коли запахло смаженим, одразу весь запал і "патріотизм" пропав. Я простий зварювальник, в бойових діях участі не брав. Ось і весь хероізм "великих російських воїнів", - написав у Facebook Анатолій Штефан "Штірліц".

Як повідомляв OBOZREVATEL, племінник топ-пропагандиста Кремля Дмитра Кисельова Сергій, який воював в рядах бойовиків "ДНР", став фігурантом кримінальної справи в Німеччині через інтерв'ю свого дядька. У Вищому земельному суді Мюнхена 27 лютого почався судовий процес за звинуваченням Сергія Кисельова в підготовці війни з Україною.

28 лютого він був засуджений до двох років і трьох місяців ув'язнення за підготовку до участі в бойових діях на сході України.

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