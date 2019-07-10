Наздогнав і погрожував ножем: у Чернігівській області зґвалтували дівчинку

У Чернігівській області 15-річну дівчину зґвалтував місцевий житель. Вона намагалася втекти, але він наздогнав і почав погрожувати їй ножем.

Напад трапився 9 липня, коли потерпіла поверталася додому від своєї подруги, повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

"До неї підійшов чоловік і, погрожуючи предметом, схожим на ніж, почав чіплятися і схиляти до інтимного зв'язку, торкався її статевих органів. Дівчина намагалася втекти, але покидьок наздогнав і задовольнив свої потреби, після чого відпустив її", – уточнив Аброськін .

Насильство над дітьми (ілюстрація) "Вести образования"

За його словами, постраждала побоялася відразу розповісти матері про те, що трапилося, і зважилася на це тільки вранці. Підозрюваний був затриманий, ним виявився житель сусіднього села 1993 року народження.

Як писав OBOZREVATEL, за добу 8 липня у різних регіонах України трапилося три зґвалтування неповнолітніх. Ще двох дітей розбещували протягом тривалого часу.

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