''Назад тільки у цинкових'': з'явилося відео гучних ''проводів'' убитого терориста ''ДНР''

У мережі з'явилося відео, як терористи "Л/ДНР" на Донбасі проводжають цинкову труну з тілом ліквідованого бойовика на батьківщину в Росію.

На ролику видно, як окупанти випивають біля вантажівки з трупом, а потім починають стріляти з автоматів і пістолетів. Відео опубліковано на сторінці "UA_NATO_USA_ יִשְׂרָאֵל" в Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Терористи "ДНР" Скріншот відео

"Ритуал проводів орка на раССєю вантажем 200 у цинковій. Ну, попереджали ж, не приїжджати в Україну. Сидіть вдома, в сім'ях, працюйте за місцем проживання, ні вони їдуть. Назад тільки у цинкових — запам'ятайте, рашисти!" - написав автор поста.

Його підтримали і коментатори, які гостро відреагували на участь російських окупантів у війні на території України.

Терористи "ДНР" Скріншот відео

"Та можна було й одразу один одного постріляти, яка різниця, коли?", "А в труну не забули покласти пару-трійку бутлів? Традиція, однак... Виродки, біосміття, генетичні покидьки, собою б зайнялися, так ні, вирішили рятувати Україну від "хунти" і "біндер", "По-перше, це красиво", "Земля скловатою!", "Вкрав, випив, додому. Романтика", — пишуть люди.

Ритуал проводів орка на Расс Вантажем 200 в цинковій ...

Ну попереджали адже, не приїжджати в Україну. Сидіть вдома, в сім'ях, працюйте за місцем проживання, ні вони їдуть.

Назад тільки в цинкових - запам'ятайте рашісти! 🖕🏻 # Урал_Груз200_на_рассею # рашізм_фашізм_ігіл pic.twitter.com/7UwGEKQ5qM - UA_NATO_USA_ יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@ herooftheday10) 30 грудня 2018 р

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