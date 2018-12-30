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''Назад тільки у цинкових'': з'явилося відео гучних ''проводів'' убитого терориста ''ДНР''

26.9тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилося відео, як терористи "Л/ДНР" на Донбасі проводжають цинкову труну з тілом ліквідованого бойовика на батьківщину в Росію.

На ролику видно, як окупанти випивають біля вантажівки з трупом, а потім починають стріляти з автоматів і пістолетів. Відео опубліковано на сторінці "UA_NATO_USA_ יִשְׂרָאֵל" в Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Терористи

Терористи "ДНР"

Скріншот відео

"Ритуал проводів орка на раССєю вантажем 200 у цинковій. Ну, попереджали ж, не приїжджати в Україну. Сидіть вдома, в сім'ях, працюйте за місцем проживання, ні вони їдуть. Назад тільки у цинкових — запам'ятайте, рашисти!" - написав автор поста.

Його підтримали і коментатори, які гостро відреагували на участь російських окупантів у війні на території України.

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Терористи "ДНР"

Терористи "ДНР"

Скріншот відео

"Та можна було й одразу один одного постріляти, яка різниця, коли?", "А в труну не забули покласти пару-трійку бутлів? Традиція, однак... Виродки, біосміття, генетичні покидьки, собою б зайнялися, так ні, вирішили рятувати Україну від "хунти" і "біндер", "По-перше, це красиво", "Земля скловатою!", "Вкрав, випив, додому. Романтика", — пишуть люди.

''Назад тільки у цинкових'': з'явилося відео гучних ''проводів'' убитого терориста ''ДНР''

''Назад тільки у цинкових'': з'явилося відео гучних ''проводів'' убитого терориста ''ДНР''

''Назад тільки у цинкових'': з'явилося відео гучних ''проводів'' убитого терориста ''ДНР''

''Назад тільки у цинкових'': з'явилося відео гучних ''проводів'' убитого терориста ''ДНР''

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
Кто к нам с мечем придёт от меча погибнет
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Ох уж эти террористы, даже снег с полей весь вывезли. В Россию, наверное))
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минин евген
минин евген
какой-то круговорот кацапов а природе: оттуда - сюда в камуфояже, отсюда - туда в гробу. рогатые, шлите исчо!
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