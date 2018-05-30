"Навряд чи Москва заспокоїться": Порошенко прийняв рішення по Бабченку

Журналісту Аркадію Бабченку і його сім'ї буде надана цілодобова охорона.
Про це заявив президент України Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook.
"Навряд чи Москва заспокоїться - доручив надати Аркадію і його сім'ї цілодобову охорону", - написав він.
Також президент привітав Службу безпеки України з виконаною операцією.
"Вітаю Службу безпеки України з блискучою операцією по збереженню життя російському журналісту Аркадію Бабченку", - зазначив Порошенко.
Він підкреслив, що українські правоохоронні органи з кожним днем стають сильнішими в протидії російській агресії і всіх проявів гібридної війни в Україні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, російський журналіст Аркадій Бабченко живий, його "вбивство" було інсценуванням.
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