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"Навряд чи Москва заспокоїться": Порошенко прийняв рішення по Бабченку

6.3тЧитати новину російською

Журналісту Аркадію Бабченку і його сім'ї буде надана цілодобова охорона.

Про це заявив президент України Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook.

"Навряд чи Москва заспокоїться - доручив надати Аркадію і його сім'ї цілодобову охорону", - написав він.

Також президент привітав Службу безпеки України з виконаною операцією.

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"Вітаю Службу безпеки України з блискучою операцією по збереженню життя російському журналісту Аркадію Бабченку", - зазначив Порошенко.

Він підкреслив, що українські правоохоронні органи з кожним днем ​​стають сильнішими в протидії російській агресії і всіх проявів гібридної війни в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський журналіст Аркадій Бабченко живий, його "вбивство" було інсценуванням.

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Особи
Аркадій БабченкоПетро Порошенко
Місце
УкраїнаКиїв
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