"Навряд чи Москва заспокоїться": Порошенко прийняв рішення по Бабченку

Журналісту Аркадію Бабченку і його сім'ї буде надана цілодобова охорона.

Про це заявив президент України Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook.

"Навряд чи Москва заспокоїться - доручив надати Аркадію і його сім'ї цілодобову охорону", - написав він.

Також президент привітав Службу безпеки України з виконаною операцією.

"Вітаю Службу безпеки України з блискучою операцією по збереженню життя російському журналісту Аркадію Бабченку", - зазначив Порошенко.

Він підкреслив, що українські правоохоронні органи з кожним днем ​​стають сильнішими в протидії російській агресії і всіх проявів гібридної війни в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський журналіст Аркадій Бабченко живий, його "вбивство" було інсценуванням.