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"Навколо кожного цвяха танцюємо": пропагандиста Соловйова висміяли в мережі

11.6тЧитати матеріал російською

Одіозного російського пропагандиста Володимира Соловйова висміяли через оприлюднену ним новину про кримський міст.

На своїй станиці в Instagram журналіст опублікував інформацію про те, що будівельники моста зімкнули на ньому залізничні рейки.

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Інтернет-користувачі тут же вибухнули під постом Соловйова уїдливими коментарями.

"Навколо кожного цвяха танцюємо": пропагандиста Соловйова висміяли в мережі
"Навколо кожного цвяха танцюємо": пропагандиста Соловйова висміяли в мережі
"Навколо кожного цвяха танцюємо": пропагандиста Соловйова висміяли в мережі
"Навколо кожного цвяха танцюємо": пропагандиста Соловйова висміяли в мережі
"Навколо кожного цвяха танцюємо": пропагандиста Соловйова висміяли в мережі
"Навколо кожного цвяха танцюємо": пропагандиста Соловйова висміяли в мережі

"З цим мостом всі пройшли в касу. Рубль більш ніж в два рази знецінився. Варте воно було того?", "Як же вони хочуть з рядової події зробити героїчний подвиг", "Ну, тепер с*и зверху", "Скоро бл*дь навколо кожного вбитого цвяха танцювати будемо. Планета Земля 21-е століття, Росія 18-те".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше одіозна путінська пропагандистка Ольга Скабеева заявила, що рівень підтримки президента Росії в Україні нібито настільки високий, що вже зараз в її столицю можна в'їжджати на танках.

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Теми
анексія Кримуросійська пропаганда
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
Теги
Кримський містпропагандаЗМІРосія
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ivanov koly
ivanov koly
груженные составы не пустят-рухнет. электричку импортную полегче и хватит
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Петров Александр
Петров Александр
ivanov успокойся пузырь, и пустят, и поедут, и будут ездить столько, сколько надо. И не тебя, и не все твоё поганое племя не спросят. Ха-ха. Как в принципе никогда и не спрашивали. Ха-ха
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Антошин Денис
Антошин Денис
Сколько времени сотрудники ресурса потратили на то, чтобы откопать несколько комментариев, не относящихся к посту Соловьева? Думал, что в комментах опровергнут, а нет! Действительно, рельсы сомкнули. Скоро поедем
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Антошин Денис, У них похоже полный цикл. Сами посты пишут, сами скрины делают, сами "новости" пишут про порванную сеть.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Про мертвых или хорошо или ничего! Труп Соловьева давно сгнил. А он все поет свои песни...
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
леня зе:"он еще тебя свинопаса переживет". А Вас? Как думаете?
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леня зе
леня зе
Махал Махалыч, он еще тебя свинопаса переживет
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