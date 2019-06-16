"Навколо кожного цвяха танцюємо": пропагандиста Соловйова висміяли в мережі

Одіозного російського пропагандиста Володимира Соловйова висміяли через оприлюднену ним новину про кримський міст.

На своїй станиці в Instagram журналіст опублікував інформацію про те, що будівельники моста зімкнули на ньому залізничні рейки.

Інтернет-користувачі тут же вибухнули під постом Соловйова уїдливими коментарями.

"З цим мостом всі пройшли в касу. Рубль більш ніж в два рази знецінився. Варте воно було того?", "Як же вони хочуть з рядової події зробити героїчний подвиг", "Ну, тепер с*и зверху", "Скоро бл*дь навколо кожного вбитого цвяха танцювати будемо. Планета Земля 21-е століття, Росія 18-те".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше одіозна путінська пропагандистка Ольга Скабеева заявила, що рівень підтримки президента Росії в Україні нібито настільки високий, що вже зараз в її столицю можна в'їжджати на танках.

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