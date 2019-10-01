"Навіть не зупинився!" У Миколаєві з жінкою трапилася жахлива НП в маршрутці

У Миколаєві жінка мало не загинула, виходячи з маршрутки. Її куртку затиснуло дверима, а водій не помітив цього і натиснув на газ. Потерпілу протягнуло дорогою декілька десятків метрів.

Відео з моментом НП з'явилося в інтернеті, йдеться в сюжеті ТСН. На ролику видно, що з автобуса на зупинці виходило двоє осіб. Чоловік встиг покинути салон, але одяг жінки затиснуло в дверях (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Після цього маршрутка рушила. Жінка почала бігти задом, але впала. За словами свідків, автобус протягнув потерпілу декілька десятків метрів.

У Миколаєві трапилася жахлива НП в маршрутці

"Він навіть не зупинився, щоб хоча б подивитися, що з нею. Люди підбігли її підняти", – розповіла очевидиця.

Свідки зазначили, маршрутка припинила рух тільки після того, як пасажири в салоні почали голосно кричати. Жінка лежала на асфальті – до неї збіглися люди, які були на зупинці. Вони викликали поліцію і швидку. Затиснута в дверях куртка пом'якшила падіння. Потерпіла отримала струс мозку і забої.

За словами місцевих мешканців, раніше в автобусах дверима неодноразово затискало пасажирів. Люди припустили, що в цій ситуації водій поспішав і не помітив жінку.

Поки що його відсторонили від роботи. Чоловіку 55 років, він має чималий стаж і раніше не отримував жодних доган, розповіли в КП "Миколаївпастранс". Усі медичні витрати потерпілої підприємство взяло на себе.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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