"Навіть не зупинився!" У Миколаєві з жінкою трапилася жахлива НП в маршрутці

У Миколаєві жінка мало не загинула, виходячи з маршрутки. Її куртку затиснуло дверима, а водій не помітив цього і натиснув на газ. Потерпілу протягнуло дорогою декілька десятків метрів.
Відео з моментом НП з'явилося в інтернеті, йдеться в сюжеті ТСН. На ролику видно, що з автобуса на зупинці виходило двоє осіб. Чоловік встиг покинути салон, але одяг жінки затиснуло в дверях (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Після цього маршрутка рушила. Жінка почала бігти задом, але впала. За словами свідків, автобус протягнув потерпілу декілька десятків метрів.
У Миколаєві трапилася жахлива НП в маршрутці
"Він навіть не зупинився, щоб хоча б подивитися, що з нею. Люди підбігли її підняти", – розповіла очевидиця.
Свідки зазначили, маршрутка припинила рух тільки після того, як пасажири в салоні почали голосно кричати. Жінка лежала на асфальті – до неї збіглися люди, які були на зупинці. Вони викликали поліцію і швидку. Затиснута в дверях куртка пом'якшила падіння. Потерпіла отримала струс мозку і забої.
За словами місцевих мешканців, раніше в автобусах дверима неодноразово затискало пасажирів. Люди припустили, що в цій ситуації водій поспішав і не помітив жінку.
Поки що його відсторонили від роботи. Чоловіку 55 років, він має чималий стаж і раніше не отримував жодних доган, розповіли в КП "Миколаївпастранс". Усі медичні витрати потерпілої підприємство взяло на себе.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві місцева мешканка поскаржилася на те, що з внутрішньої сторони дверей в одній із маршруток стирчав шматок залізної труби з необробленими кінцями. Через це жінка отримала декілька рваних ран на нозі.
А в Дніпрі 2 вересня дівчина втратила свідомість і вдарилася головою об поручень у переповненій людьми маршрутці.
У Києві 18 липня неподалік станції метро "Лісова" загорівся маршрутний автобус із пасажирами. Аналогічні ситуації трапилися майже в тому ж місці 22 липня і 15 серпня.
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