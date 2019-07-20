Навіть не пригальмувала: "нова Зайцева" протаранила 2-річну дівчинку в Івано-Франківську

В Івано-Франківську 20 липня автомобіль Mitsubishi Lancer скоїв наїзд на маленьку дівчинку, яка переходила дорогу зі своєю мамою на пішохідному переході.

Про це повідомляє місцеве видання "Галицький Кореспондент". Інцидент трапився на вулиці Миколайчука 28. Жінка їхала на іномарці з вулиці Стуса на вулицю Миколайчука, і не пригальмувала перед "зеброю".

Як розповіла спікер патрульної поліції Христина Мріглід, водій не надала перевагу в русі пішоходам, і скоїла наїзд на дівчинку.

На місце ДТП прибула слідчо-оперативна група. Постраждалу дитину забрали в дитячу лікарню, де надають медичну допомогу. Наскільки серйозні травми отримала дівчинка – не уточнюється.

ДТП

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харкові 20-річна дівчина на автомобілі Nissan зробила ДТП, в якому постраждали люди.

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