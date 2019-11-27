Навіть не підійшла: на суді розкрилися подробиці смертельної ДТП з мажоркою в Полтаві

У Полтаві 27 листопада відбулося судове засідання у гучній ДТП за участю водія Mercedes Наталії Саєнко.

Як розповів OBOZREVATEL адвокат потерпілих Дмитро Семеха, були допитані кілька свідків.

"Вони розповіли, що водійка навіть не підходила до потерпілого. Кричала з іншого боку дороги:" Як він? "Розмовляла по телефону. Згідно з матеріалами кримінальної справи, вона дзвонила своїм родичам", – зазначив адвокат.

Наталія Саєнко (крайня праворуч) на судовому засіданні 27 листопада

Семеха додав, що за висновками експертизи, під час ДТП Артем рухався по пішохідному переходу на велосипеді.

"Позиція боку захисту зводиться до того, що хлопчик на велосипеді – це транспортний засіб. Тому намагаються показати це як ДТП двох транспортних засобів. Але потрібно врахувати, що це жива людина, яка перебувала на пішохідному переходу", – зазначив адвокат.

Експерти за його словами, на суді зазначили, що факт руху підлітка на велосипеді не знімає провини з водія, оскільки при під'їзді до "зебрі" людина, яка керую авто, повинна бути уважною.

Судове засідання 27 листопада

Судове засідання 27 листопада

Судове засідання 27 листопада

Судове засідання 27 листопада

15-річний Артем Левченко після ДТП

Як повідомляв OBOZREVATEL, аварія за участю власниці ресторанного бізнесу Наталії Саєнко трапилась в листопаді 2018 року. Після ДТП Артем Левченко був госпіталізований, але через два місяці помер.

Досудове розслідування велося з кричущими порушеннями.

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