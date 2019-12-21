Навіть Lamborghini за $700 тис.: ДБР заарештувало елітні авто скандального Микитася

Співробітники Державного бюро розслідувань заарештували шість елітних автомобілів у колишнього депутата ВРУ ("Воля народу") та експрезидента корпорації "Укрбуд" Максима Микитася.
Про це з посиланням на представників ДБР повідомляє "Страна". Вони також надали фото одного з арештованих авто (щоб подивитися, доскроллье новина до кінця).
"За результатами обшуків у народного депутата України 8-го скликання слідчим територіальним управління Державного бюро розслідувань, розташованого в столиці, виявлено наявність шести елітних автомобілів", – йдеться в повідомленні.
Lamborghini Urus Максима Микита
ДБР
Також наголошується, що за постановою Печерського районного суду міста Києва, на них накладено арешт.
Lamborghini Urus Максима Микита
ДБР
Уточнюється, що в список потрапило і останнє придбання скандального забудовника Мкитася – Lamborghini Urus за 700 000 доларів.
Lamborghini Urus Максима Микита
ДБР
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" існує масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала у численних скандалах.
Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувається завдяки постійним внескам нових інвесторів і сумнівним тендерам. Тривалий час корпорацією керував народний депутат України VIII скликання Максим Микитась.
Раніше він був викритий у новій афері, коли переміг у тендері на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мосту. Це відбулося за допомогою пов'язаних із Микитасем компаній.
14 травня до посадових осіб "Укрбуду" з обшуками приходили працівники НАБУ. Слідчі дії проводилися під час розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.
У кінці серпня 2019 року проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.
Київська адміністрація видала фірмі з орбіти Микитася вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу у Печерському районі столиці.
Будівельна корпорація "Укрбуд" знову опинилася у центрі скандалу. 17 вересня народна депутатка VII-VIII скликань Наталія Новак заявила, що компанія ухиляється від сплати податків.
У Києві 2 жовтня біля офісу державної будівельної корпорації "Укрбуд" влаштували пікет.
Рада директорів державного "Укрбуду" у листопаді затвердила на посаду президента Сергія Кучера. Він відомий цілою низкою схем у будівельній сфері і є партнером Микитася.
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