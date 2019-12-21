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21 грудня • оновлено в 13:51
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Навіть Lamborghini за $700 тис.: ДБР заарештувало елітні авто скандального Микитася

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Співробітники Державного бюро розслідувань заарештували шість елітних автомобілів у колишнього депутата ВРУ ("Воля народу") та експрезидента корпорації "Укрбуд" Максима Микитася.

Про це з посиланням на представників ДБР повідомляє "Страна". Вони також надали фото одного з арештованих авто (щоб подивитися, доскроллье новина до кінця).

"За результатами обшуків у народного депутата України 8-го скликання слідчим територіальним управління Державного бюро розслідувань, розташованого в столиці, виявлено наявність шести елітних автомобілів", – йдеться в повідомленні.

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Lamborghini Urus Максима Микита

Lamborghini Urus Максима Микита

ДБР

Також наголошується, що за постановою Печерського районного суду міста Києва, на них накладено арешт.

Lamborghini Urus Максима Микита

Lamborghini Urus Максима Микита

ДБР

Уточнюється, що в список потрапило і останнє придбання скандального забудовника Мкитася – Lamborghini Urus за 700 000 доларів.

Lamborghini Urus Максима Микита

Lamborghini Urus Максима Микита

ДБР

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" існує масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала у численних скандалах.

  • Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувається завдяки постійним внескам нових інвесторів і сумнівним тендерам. Тривалий час корпорацією керував народний депутат України VIII скликання Максим Микитась.

  • Раніше він був викритий у новій афері, коли переміг у тендері на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мосту. Це відбулося за допомогою пов'язаних із Микитасем компаній.

  • 14 травня до посадових осіб "Укрбуду" з обшуками приходили працівники НАБУ. Слідчі дії проводилися під час розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.

  • У кінці серпня 2019 року проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.

  • Київська адміністрація видала фірмі з орбіти Микитася вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу у Печерському районі столиці.

  • Будівельна корпорація "Укрбуд" знову опинилася у центрі скандалу. 17 вересня народна депутатка VII-VIII скликань Наталія Новак заявила, що компанія ухиляється від сплати податків.

  • У Києві 2 жовтня біля офісу державної будівельної корпорації "Укрбуд" влаштували пікет.

  • Рада директорів державного "Укрбуду" у листопаді затвердила на посаду президента Сергія Кучера. Він відомий цілою низкою схем у будівельній сфері і є партнером Микитася.

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Автор
Марта Рок
Особа
Максим Микитась
Місце
Україна
Теги
Державне Бюро Розслідувань авто корупція розслідування Укрбуд
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