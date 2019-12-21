Навіть Lamborghini за $700 тис.: ДБР заарештувало елітні авто скандального Микитася

Співробітники Державного бюро розслідувань заарештували шість елітних автомобілів у колишнього депутата ВРУ ("Воля народу") та експрезидента корпорації "Укрбуд" Максима Микитася.

Про це з посиланням на представників ДБР повідомляє "Страна". Вони також надали фото одного з арештованих авто (щоб подивитися, доскроллье новина до кінця).

"За результатами обшуків у народного депутата України 8-го скликання слідчим територіальним управління Державного бюро розслідувань, розташованого в столиці, виявлено наявність шести елітних автомобілів", – йдеться в повідомленні.

Lamborghini Urus Максима Микита ДБР

Також наголошується, що за постановою Печерського районного суду міста Києва, на них накладено арешт.

Lamborghini Urus Максима Микита ДБР

Уточнюється, що в список потрапило і останнє придбання скандального забудовника Мкитася – Lamborghini Urus за 700 000 доларів.

Lamborghini Urus Максима Микита ДБР

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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