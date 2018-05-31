"Навіть колод не лишилося": з'явилося відео знищення 15 терористів "ДНР"

У мережі з'явилося відео знищення позиції "ДНР" на Світлодарській дузі, в результаті якої було ліквідовано 15 терористів.

Відео опублікував на своїй сторінці волонтер Юрій Мисягін.

За його словами, операцію зі знищення позиції провела група К-2 за допомогою 25-го батальйону.

"І так рознесли, що навіть колод цілих не лишилося", - написав Мисягін.

Він пояснив, що опублікував відео, зняте з двох різних ракурсів, як доказ і спростування вкидань, "що нібито всі ці розповіді про перемоги ЗСУ на Світлодарській дузі вигадка, оскільки немає відео та фото".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "Л/ДНР" напали на мирне населення і отримали відсіч.