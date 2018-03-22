"Навіть і десятків не було": ватажок "ДНР" розвінчав масовість "русской весны"

Один із ватажків терористів "ДНР", засновник батальйону "Восток" Олександр Ходаковський визнав, що "русская весна" не мала в 2014 році народної підтримки на Донбасі.

На своїй сторінці в Facebook він заявив, що жителі Донбасу "самі винні в тому, що війна зараз біля наших стін".

Ходаковський зізнався, що людей на проросійські акції в Донецьку йому доводилося збирати особисто, і мало хто погоджувався виступати проти української влади.

"У березні чотирнадцятого на вулицях були не сотні, а десятки тисяч людей - і це бачили в Києві. Так навіть і десятків не було - я брав участь в організації не одного мітингу і пам'ятаю, скільки людей приходило на площу", - написав він.

Ходаковський заявив, що "армія ДНР" не справлялася з завданнями, "тому що до неї не поспішали йти".

"Мій найчисленніший підрозділ в Донецьку налічував лише чотири тисячі осіб на піку, а таких підрозділів було раз, два - та й усе", - визнав він.

Олександр Ходаковський - колишній співробітник СБУ, з перших днів російської гібридної війни проти України зрадив присязі і став одним з ватажків терористів Донбасу. Створив і очолив батальйон "Восток". Наразі усунений від всіх "офіційних постів" у "ДНР". Знаходиться в конфронтації з ватажком "ДНР" Олександром Захарченком.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Ходаковський пригрозив Україні "великою війною".